Maris ni-rape, Iza nagbenta ng katawan sa ‘MMK’ Bandera

NAKAKALOKA ang episode ngayong Sabado ng longest-running drama anthology sa Asya, ang Maalaala Mo Kaya hosted by Charo Santos na pagbibidahan ni Iza Calzado. Gagampanan ni Iza ang karakter ni Hazel isang babaeng ginahasa at napilitang maging sex worker para mabuhay at masuportahan ang kanyang pamilya. Lumaki si Hazel sa Siquijor kasama ang mga magulang na sina Ermelinda at Frederick. Pangarap niyang makatapos ng pag-aaral ngunit hindi siya matustusan ng kanyang ama. Nang mag-alok ng tulong ang kanyang tiyahin na pag-aaralin siya kapalit ng pagiging kasambahay, agad itong tinanggap ng dalaga. Ngunit isang araw, minolestiya at ni-rape siya ng asawa ng kanyang tiyahin na naging dahilan para palasayin siya nito. Dito niya makikilala si Bensyo, na nagboluntaryong tutulungan siyang makauwi ng Siquijor ngunit pinagsamantalahan din siya. Nag-live in sila ni Bensyo at nagkaroon ng anak, si Khare Paul na pinaalagaan naman ni Hazel sa kanyang ina. Nang gipit na gipit na sila sa buhay, ibinenta siya ni Bensyo sa isang casa para magbenta ng katawan. Hindi na nakatiis si Hazel sa pambababoy sa kanya ng ka-live in kaya ni-report niya agad ito sa pulis. Makikilala naman niya rito si SPO1 Bernie na nagbigay sa kanya ng maayos na buhay ngunit nalaman niya na miyembro pala ng sindikato ang pulis kaya ipinahuli rin niya ito sa mga otoridad. Nagpatuloy sa pagbebenta ng katawan si Hazel nang mapadpad sa Malaysia at Singapore ngunit bumalik sa Pilipinas para bumalik sa kanyang pamilya. Hanggang sa makilala niya si Ernie, isang ex-convict. Ito na kaya ang hinihintay na pagkakataon ni Hazel para tuluyan nang maisaayos ang kanyang buhay, o muli lang siyang pagsasamantalahan nito tulad ng mga lalaking dumaan sa kanyang buhay? Makakasama ni Iza sa MMK episode na ito sina Maris Racal as young Hazel, Nonie Buencamino, Jordan Herrera, Gerald Madrid, Jairus Aquino, Maria Isabel Lopez, Soliman Cruz, Tom Olivar, Nor Domingo at Eagle Riggs. Ito’y sa direksyon ni Raz dela Torre at sa panulat nina Akeem Jordan del Rosario at Arah Jell Badayos. Ngayong Sabado na yan ng gabi sa ABS-CBN.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.