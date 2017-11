Next target ni Winwyn…Miss Universe crown?

TUMANAW ng utang na loob si Winwyn Marquez sa press, bloggers at iba pa nang bigyan siya ng welcome presscon ni Arnold Vegafra last Monday para sa pagkapanalo niya bilang 2017 Reina Hispanoamericana na ginanap sa Santa Cruz, Bolivia.

“I’m happy to be here wearing the crown para sa Pilipinas! Para rin sa inyong lahat ito!” panimula ng dalaga.

Isiniwalat ni Wyn ang nasa utak niya nu’ng dalawa na lang sila ni Miss Curacao sa stage.

“I was just praying in my head. I was happy, I was satisfied. Whatever happens, if Curacao wins, okay lang sa akin dahil I never thought I would go that far. Nang tinawag na ang pangalan ko, wala na. I was just…wow! It’s destiny. God has a purpose,” kuwento ng bago nating Reina Hispanoamericano.

Gusto niyang palawakin ang Hispanic culture sa bansa natin. Nakatakda siyang magpa-tutor ng Spanish sa susunod na linggo.

Nais niyang magpasalamat kay Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City dahil ito ang nagpadala sa kanyang Tita Aileen at kapatid na si Yeoj sa Bolivia.

“Para may dalawang Pinoy na papalakpak sa akin habang rumarampa sa stage. Sa totoo lang sa unang presentations sila lang ang pumapalakpak! Ha! Ha! Ha! So imagine how hard and I was grateful kay Ate Aileen, for my brother and Mayor Edwin na sumuporta sa akin. Kaya may parade ako sa Parañaque sa 28th,” saad pa ni Wyn.

Gagamitin na rin daw ngayon ni Wyn ang pangalan niyang Teresita ayon na rin sa suggestion ni Arnold dahil nu’ng hinahanap ng ilang taga-Bolivia sa Instagram ang name niyang Teresita, hindi nila ito makita.

“Nang sinabi kong it’s Wynwin Marquez, sabi nila ‘Who’s Wywin?’ That’s my nickname. I think it’s also a good idea na ipakilala ang totoong pangalan ko,” aniya.

Tinanong din ang Kapuso beauty queen-actress kung may balak pa siyang sumali ito sa Bb. Pilipinas para naman targetin ang Miss Universe?

“Iyon nga ang sinasabi nila sa akin, jump point ito. Pero hindi na siguro, happy na ako with this crown,” tugon ng anak nina Alma Moreno at Joey Marquez.

Tuloy pa rin si Wyn sa showbiz career niya at ang hihintayin na lang natin ay kung kailan naman ang kasal nila ng kanyang boyfriend na si Mark Herras.