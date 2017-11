Alden petmalu lodi: Pinaligaya ang mga bakasyunista sa Baguio By Cristy Fermin Bandera

KILIG na kilig ang mga kaibigan naming nagkaroon ng pagkakataong makalapit at makapagparetrato sa tabi ng Pambansang Bae na si Alden Richards sa Baguio City. Dahil walang pasok sa eskuwela ngayon ay nagdesisyon ang pamilya ng aming kaibigan na makapagbakasyon sila sa Baguio na matagal na nilang hindi nadadalaw pero wala silang kaalam-alam na magkakaroon pa pala ng napakagandang bonus ang kanilang pagliliwaliw. Nakita nila si Alden Richards sa isang pampublikong lugar, may shooting daw du’n ang Pambansang Bae, matagal nang pangarap ng mga anak at apo ng aming kaibigan na makita ang singer-actor. Laking pasalamat ng grupo dahil nang mapansin ni Alden na matagal na silang naghihintay sa lugar ay ang guwapong aktor pa mismo ang lumapit sa kanila. “Tinanong niya kung mga bakasyunista kami. Nu’ng tumango ako, tinanong niya uli kami kung tagasaan kami? Cavite, sabi namin, kaya ang bilis niyang sumagot, ‘Magkapitbahay lang po tayo, dahil taga-Laguna naman kami.’ “Ang bait-bait niya, napakaguwapo niya at marespeto siya sa mga fans na gustong magpa-picture sa kanya. Hindi nagkamali ng iidolohin ang mga anak at apo ko, napakabait ni Alden. “Siya na talaga, petmalu, lodi! Wala siyang kaere-ere, palagi siyang nakangiti, kaya maraming humahanga sa kanya,” papuri pa sa Pambansang Bae ng aming kaibigan.

