Babalik pa ba ang BF na nang-iwan? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Daisy ng Matina, Balusog, Davao City

Problema:

1. May boyfriend ako sa ngayon. Ang problema ay nagkatampuhan kami nang minsang nakita niya sa FB ko na may ka-chat akong lalaki. Akala niya ay nakikipaglandian ako sa ibang lalaki. Mula noon ay di na niya na ako tine-text at pinupuntahan sa bahay. In-unfriend na rin niya ako sa FB nya. Balak ko sana siyang kausapin nang personal at kahit wala akong kasalanan sa kanya ay ako na ang hihingi ng sorry. Siya na rin ang paghahawakin ko ng cellphone ko para hindi na lang kami magkagalit.

2. Willing akong gawin ang lahat para magkabalikan kami. Mahal na mahal ko kasi siya. Sa palagay n’yo pag nagpakumbaba ako at ako na ang unang humingi sa kanya ng sorry maglulubag na kaya ang selos niya at pagtatampo? Babalik pa kaya siya at muli kayang mabubuo ang pagmamahalan namin at compatible po ba kami? August 25, 1993 ang birthday ko at April 29, 1992 naman ang boyfriend ko.

Umaasa,

Daisy Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Virgo (Illustration 2.) at Taurus naman ang boyfriend mo ay nagsasabing tugma at compatible kayo. Sigurado na ang kanyang kasalukuyang pagtatampo ay maglalaho rin. Makikita mo sa buwan ding ito ay magte-text na siya sa iyo at tatawag upang kayo ay magkausap.

Numerology:

Ang birth date mong 25 at 29 naman ang boyfriend mo ay nagsasabing sadyang tugma at compatible din kayo sa numerology. Ibig sabihin, anumang tampuhan ang maganap sa inyong relasyon sa ngayon, huhupa din yan upang muli kayong magkabati at habang buhay nang magmahalan.

Luscher Color Test:

Upang lalo pang maging masaya at lumawig ang inyong relasyon ugaliing gumamit at magsuot ng mapalad n’yong kulay na red, green at yellow. Ang nasabing mga kulay ang lalo pang magpapainit ng inyong pagmamahalan.

Huling payo at paalala:

Daisy, ayon sa iyong kapalaran, wala kang dapat na ikabahala dahil sigurado namang muli kayong magkakasundo ng boyfriend mo. At tulad nang nasabi na, magaganap sa huling linggo ng buwan ding ito ng Nobyembre. Habang papalapit ang kapaskuhan at lumalamig ang simoy ng hangin, muling mabubuo at lalo pang iinit ang inyong relasyon na hahantong sa isang maligaya at pang habangbuhay ng pag-iibigan.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.