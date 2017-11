Enchong ayaw pang mag-asawa, may hinahanap sa babae

KAHIT nasa tamang edad na, wala pa raw talagang balak na mag-asawa si Enchong Dee. Mismong ang kanyang inang si Mrs. Tess Dee ang nagtanong sa binata nang mag-guest sila sa Magandang Buhay kahapon.

“Hindi ko pa talaga alam. Actually hindi pa sumasagi sa utak ko na magkaroon ng pamilya,” tugon ni Enchong.

Ano ba ang qualities na hinahanap niya sa isang babae? “Gusto ko God-fearing para pasado sa kanila.”

May balak na rin ba siyang bumukod sa kanyang magulang one of these days? “Oo, gusto ko na rin sana.

Alam ni Mama ‘yan, pero minsan nagdi-disagree siya. Kahit si Papa, as much as possible ayaw niya kaming magkahiwalay-hiwalay.

“Pero sinasabi ko Papa I’m getting older at iba din ang maturity na ibinibigay sa iyo kapag mag-isa ka. And what I assure them is tama ang mga desisyon na gagawin ko at hindi ko kayo ipapahiya,” sey pa ni Enchong.

Busy ngayon ang binata sa pagpo-promote sa bago niyang pelikula, ang “Nay” with Sylvia Sanchez and Hashtag Jamesone Blake. Isa ito sa siyam na entry sa 2017 Cinema One Originals Film Festival na nagsimula na kahapon na may temang “Walang Takot”.

Last Sunday, dumalo sina Enchong at Sylvia sa opening night ng C1 Originals filmfest na ginanap sa Trinoma Cinema 7, kasama ang kanilang direktor na si Kip Oebanda. Ang “Nay” ay kuwento ng isang lalaking may terminal disease na unti-unting mabubuking ang lihim ng kanilang pamilya. Gaganap namang aswang dito si Ibyang.

Present din sa opening night C1 Originals filmfest ang cast and directors ng iba pang entries tulad ng mga dokumentaryong “Bundok Banahaw, Sacred and Profane” ni Dempster Samarista at “Haunted: A Visit to the Red House” ni Phyllis Grande.

Nandiyan din ang full-length narrative entries na “Paki” ni Giancarlo Abrahan, starring Dexter Doria, Shamaine Buencamino at Noel Trinidad; ang “Nervous Translation” nina Jana Agoncillo at Sid Lucero, sa direksyon ni Shireen Seno; ang historical movie ni Richard Somes with a twist na “Historiographika Errata” starring Joem Bascon, Alex Medina, Maxine Eigenmann at Nathalie Hart.

Kasali rin ang LGBT film ni Dan Villegas na “Changing Partners” na pinagbibidahan nina Agot Isidro, Anna Luna, Jojit Lorenzo at Sandino Martin.

Mapapanood din sa C1 Originals filmfest 2017 ang mga walang takot na pelikulang “Si Chedeng At Si Apple” ni Fatrick Tabada at Rae Red, nina Elizabeth Oropesa at Gloria Diaz; at “Throwback Today” ni Joseph Teoxon starring Carlo Aquino, Annicka Dolonius, Empress Shuck at Allan Paule.

Showing na ngayon ang siyam na entries sa 13th Cinema One Originals at tatagal hanggang Nov. 21. Palabas ito sa Trinoma, Glorietta, Gateway, UP Cine Adarna, Cinema 76 at sa Cinematheque.

Magkakaroon din ito ng extended run mula Nob. 22-28 sa Power Plant Mall.