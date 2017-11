Kapamilya ni Isabel nag-aalala sa sitwasyon ni Mommy Guwapa By Cristy Fermin Bandera

NAIHATID na sa kanyang huling hantungan si Isabel Granada. Ito na ang unang umagang hindi na siya kasama nina Mommy Guwapa at Arnel Cowley. Napakasakit din nito para sa kanyang anak na si Hubert at kahit matagal na silang hiwalay ni Geryk Aguas ay hahanap-hanapin din ng mag-ama ang namayapang aktres. Lahat ng mga nakakakuwentuhan namin at kahit kami mismo ay makapagsasabi na ang unang araw pagkatapos ilibing ang namayapa nating mahal sa buhay ang pinakamasakit. Wala na ang mga nakikiramay, ang mga kamag-anak ay nagkani-kanyang uwian na rin, masakit sa damdamin ang kawalan ng presensiya ng mahal natin sa buhay na hinding-hindi na natin kailanman makakasama uli. Ang bakanteng upuan sa hapag, ang boses na nakasayanan na nating marinig, ang mga nakaugalian niyang gawin na ngayon ay hindi na natin nakikita. Si Mommy Guwapa ang inaalala ng mas nakararami. Kay Isabel na kasi umikot ang kanyang buhay, si Issa ang kumumpleto sa buhay ni Mommy Guwapa, si Isabel ang lahat-lahat para sa kanya. Isang sugat na walang paghilom ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Lumipas man ang maraming-maraming taon ay sumisigid pa rin ang lungkot, ramdam pa rin ang sakit, dahil nag-iisa lang ang hiram nating buhay na walang maaaring makapalit.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.