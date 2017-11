Pa-sweet na young actress lumabas ang tunay na ugali, ibang-iba kay sisteraka By Cristy Fermin Bandera

SA isang TV network ay palagi pa ring napag-uusapan ang isang magandang young actress na may kakaibang ugali. Simple lang siyang tingnan, parang okey na okey naman siya, pero binigyan niya pala ng problema ang mga nakatrabaho niyang production staff nu’ng nandu’n pa siya. Hindi pa siya katagalan nu’n sa showbiz, paalis-alis pa nga siya dahil nag-aaral siya sa ibang bansa, kaya tinatapos niya agad ang kanyang mga trabaho bago siya umalis. Kuwento ng aming source, “Nu’ng una, e, okey naman siya. Masarap siyang katrabaho, wala siyang kaartehan sa katawan, pero nu’ng katagalan, e, lumabas na rin ang kamalditahan niya. “Ayaw niya sa mall tour, hindi raw siya masayang gawin ang ganu’n, dahil ang dami-daming tao at hindi siya sanay. E, kailangan talaga niyang gawin ‘yun para sa promo ng programang pinagbibidahan niya, kaya wala siyang choice! “Pagdating sa venue, e, basta nakasimangot lang siya, hindi kumikibo. Pero kapag isinasalang na siya, e, parang walang nangyari! Todo ang pag-smile niya na parang gustung-gusto niya naman ang ginagawa niya! “Ano ang maitatawag natin sa ganu’n, di ba, plastic ang luka-lukang ‘yun?” napapailing na kuwento ng aming impormante. Kasama sa pinirmahan niyang kontrata sa network ang pagpo-promote ng kanyang show. Kailangan ‘yun, lalo na’t baguhan pa lang siya, kaya panay-panay ang exposure na kailangan niyang puntahan. Patuloy ng aming source, “Nu’ng minsan, e, sinabihan siya ng production staff na kailangan niyang i-voice over ang isang material para maging plugging sa gagawin niyang mall tour. “Ang bilis-bilis ng sagot niya, ‘I don’t like to do that, I’m not ____ (pangalan ng isang singer-actress-TV host na payat)! Huwag n’yo akong itulad sa kanya!’ “Nalokah ang staff, sa-riling show niya, e, tinatanggihang i-promote ng hitad na young actress? Kaya maraming inis sa kanya sa production, hinid pa nga naman siya sikat, e, may something na sa ugali niya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, may kapangalang flower ang hitad na ‘yun! Malayung-malayo ang ugali niya sa sister niya!” pagtatapos ng aming source.

