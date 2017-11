Ang kinakasama na ba ang makakatuluyan? By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Jasmine ng Cherry Blossom Village, Tambo, Iligan City

Dear Sir Greenfield,

Ako ay 19 years old na at February 7, 1998 ang birthday ko. May ka-live in partner ako sa ngayon na 10 years ang agwat ng edad namin. Siya ay 29 years old na at isinilang noong October 11, 1988. Sa ngayon ay wala naman kaming problema kaya lang may dati na siyang naka-live-in parner pero hindi naman sila kasal at sabi nya sa akin nakikipag-balikan daw po ng minsang nag text ito sa kanya. Sabi ko naman sa kanya ay alisin na at i-delete na ang number ng babaing iyon pero text pa rin ng text sa kanya. Kaya sabi ko ay mag palit na siya ng sim card at nagpalit na siya sa ngayon ng sim card. Natatakot pa rin ako na baka magkabalikan pa sila. Itatanong ko lang kung compatible po ba kami ng kinakasama ko at kami na ba ang magkakatuluyan at forever na kaya ang

aming relasyon?

Umaasa,

Jasmine ng Iligan City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Wala kang dapat ikatakot sapagkat iisa at maganda ang Marriage Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Ibig sabihin kahit anong paglalandi o paghahabol ng dating kinakasama ng ka-live in mo sa ngayon, sa bandang huli, ikaw pa rin ang magwawagi at kayo pa rin ang habang buhay na magsasama.

Cartomancy:

“Matatag at pang habang buhay na pagmamahalan” – ang nais sabihin ng mga barahang Ace of Hearts, Nine of Hearts at Ten of Hearts (Illustration 1.). Ito ay tanda din na kung anuman ang hilingin mo sa ngayon sa larangan ng pag-ibig at pakikpag-relasyon ay siguradong matutupad. Kaya hilingin mo kaya sa kinakasama mo na magpakasal na kayo, upang sa ganon ay mawalan na ang iyong takot at pag-aalala.

Itutuloy…

