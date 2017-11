‘Maligayang paglalakbay sa kabilang buhay, Isabel!’

MULA sa araw na ito—magpakailanman—ay hindi na natin muli pang makikita si Isabel Granada. Alas dos nang hapon nakatakdang i-cremate ang kanyang mga labi sa Arlington Crematory. Ito na ang pinakamasakit na pagdadaanan ni Mommy Guwapa. Mag-uuwian na ang mga nakiramay sa kanilang pamilya, kailangan niyang harapin ang reyalidad na wala na ang pinakamamahal niyang unica hija, kailanman ay hindi na sila magkakasama pa. Sobrang sakit nito kay Mommy Guwapa dahil silang mag-ina lang naman ang magkasama mula nu’ng bata pa si Isabel. Wala nang naging ekstensiyon ang kanilang pamilya, nagkaroon na lang nang mag-asawa at magkaanak na si Isabel, pero silang dalawa lang ni Issa ang tanging magkahawak-kamay sa buong buhay nila. Maganda ang itinanim nilang mag-ina sa mundo ng showbiz, ang suportang ipinakita sa kanila ng lokal na aliwan mula nang atakihin si Isabel hanggang sa kanyang pagpanaw ay higit pa sa kanilang inaasahan, namimitas lang sila ngayon ng masarap na bunga ng magandang pakikisamang ipinuhunan nila sa showbiz. Bilang pinakahuling pagkakataon ng pamamaalam sa isang personalidad na palagi naming bubuhayin sa aming alaala nang nakangiti, sa isang taong minsan man ay hindi namin nakitang nakasimangot, isang mapayapang paglalakbay sa kabilang buhay.

