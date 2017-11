Aktres tinawag na ‘pagong’, sobrang bagal kumilos sa taping By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nagtatanong kung ipinaglihi ba sa pagong ang isang magandang aktres na may magandang papel na ginagampanan sa isang malawakang serye ng isang malaking network. Bata pa ang aktres, hindi pa siya dinadalaw ng rayuma, puwede siyang kumilos nang mabilis pero ang ipinagtataka ng mga nakamasid sa kanyang mga galaw ay parang nagdurusa na siya sa sakit sa buto. Kuwento ng isang impormante, “Masyado siyang mabagal kumilos, para siyang nagpuprusisyon kung maglakad, e, napakabata pa niya! Maiintindihan ‘yun ng mga miron kung beteranang aktres na siya. “Natural, habang tumatanda ang tao, e, bumabagal na ang kilos niya, di ba? Pero ang isang ito, e, bata pa, ang inaasahang kilos sa kanya, e, mabilis na mabilis pa, kasi nga, maayos na maayos pa ang katawan niya! “Pero mabagal siyang kumilos, sa pagme-make-up pa lang sa kanya, e, inaabot na siya nang ilang oras. Sa pagbibihis niya, e, ganu’n din, makupad siyang gumalaw! “Ilang oras siyang nakababad sa pag-aayos pa lang, kaya kapag take na, e, siya na lang ang hinihintay para makapag-roll na sila. Nandu’n na ang lahat, ngawit na at inip sa kahihintay sa kanya, kasi nga, ang bagal-bagal niyang kumilos!” naiinis na kuwento ng aming source. Ang dami-dami pa naman niyang sequences sa seryeng ginagawa niya sa malaking istasyon. Malaki ang role niya, palagi siyang kasama sa mga eksena, kaya kailangang kumilos siya nang double time. “Siya ang palaging cause of delay dahil sa kakuparan niya, sa totoo lang. E, napakaliit lang naman ng face niya, anu-ano pa ba ang binubusisi niya sa mukha niya kaya siya natatagalan? Kung maglakad siya, e, akala mo nakikipagprusisyon, ang bata-bata pa niya para kumilos na parang matanda na siya, ha? “’Yun kaya ang reason kung bakit siya nawala sa mother network niya? Di ba, kumabilang-bakod lang naman siya? Ang kabagalan niya ba ang dahilan kung bakit siya nawalan ng work sa dating mother studio niya? “E, hindi naman siya reyna, hindi rin naman siya anak ng king, para magkaganyan siya! Ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya super-bagal kumilos? “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pakitandaan n’yo, ha? Hindi siya anak ng isang king!” pagtatapos ng napapailing naming impormante.

