Janella, Elmo balik-tambalan sa Wansapanataym

PANIBAGONG kwentong puno ng aral ang matutunghayan ng mga manonood sa pagbabalik-telebisyon ng tambalan nina Janella Salvador at Elmo Magalona na magtuturo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng purong puso sa Wansapanataym Presents: Jasmin’s Flower Powers simula ngayong Linggo. Tunghayan ang pag-uumpisa ng kwento ni Jasmin (Janella), isang dalagang ulila na nahiwalay sa kanyang kapatid na si Daisy (Heaven Peralejo) matapos mamatay ang kanilang mga magulang na sina Dahlia (Bernadette Allison) at Oscar (John Medina). Magdadala naman ng kasiyahan kay Jasmin si Thor (Elmo), ang customer ng kanilang flower farm na kanyang ring kasintahan. Ngunit paghihiwalayin sila ng ina ng binata at pilit na tatakutin upang hindi ituloy ang kanilang pagmamahalan. Sa kanilang paghihiwalay, muli namang magtatagpo ang landas ni Jasmin at ng kanyang kapatid na si Daisy. Dito mag-uumpisang magbago ang kanilang mga buhay sa pagtupad ng isang misyon na muling bubuo sa watak-watak nilang pamilya. Isang flower fairy ang magpapakita kay Jasmin at magsisiwalat sa tunay na kinahinatnan ng kanyang mga magulang. Parehong isinumpa ang dalawa dahil sa pang-aabuso nila sa kapangyarihan ng mahiwagang buto ng halaman, na dahilan din ng pagkamatay ni Oscar at pagkakakulong sa loob ng isang mahiwagang bulaklak ni Dahlia. Upang mailigtas ang ina, pagkakalooban ang magkapatid ng tig-isang itim na buto ng halaman na kailangang maging purong puti upang makapasok sa lugar ng mga diwata. Paano nga ba matutulungan ni Jasmin si Daisy na alisin ang galit nito sa kanyang puso? Mailigtas pa kaya nila ang kanilang ina? Kasama rin sa Wansapanataym Presents: Jasmin’s Flower Powers sina Rufa Mae Quinto, Francis Magundayao, Rommel Padilla, Almira Muhlach, Lui Villaruz, Neil Coleta, Arlene Muhlach at Jai Agpangan. Magsisimula na ito ngayong Linggo sa ABS-CBN.

