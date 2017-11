2 pulis nanipol, sinibak

Nahaharap sa kasong administratibo ang dalawang pulis ng Quezon City na nanipol sa isang dalaga. Nahaharap sa kasong administratibo ang dalawang pulis ng Quezon City na nanipol sa isang dalaga. Kasong conduct of unbecoming of a police officer ang kinakaharap nina P02 Rick Lopez Taguilan at P01 Domingo Nagales Cena, kapwa nakatalag sa Police Station 8. Mayroon ding ordinansa ang lungsod na nagbabawal sa pambabastos, pagsipol at paggawa ng mga katulad na bagay sa mga babae. Mahaharap naman sa kasong dishonesty ang supervisor ng dalawa na si SPO1 Ariel Camiling matapos umano niyang pagtakpan ang dalawa niyang pulis. Ang tatlo ay ni-relieve na sa kanilang mga puwesto. Naglalakad ang 21-anyos na biktima na itinago sa pangalang Xandi papauwi alas-10:30 ng gabi noong Nobyembre 2 ng tumabi sa kalsada ang police mobile. Ibinaba umano ang bintana ng sasakyan at pumito ang pasahero nito. Sumabay umano ang sasakyan sa bilis ng kanyang paglalakad at nang huminto siya ay huminto rin ang kotse kahit na wala namang nakaharang sa daraanan nito. Dalawang beses umano itong huminto bago tuluyang umalis. Nakuhanan ng CCTV ang sasakyan kaya natukoy kung sino ang sakay nito.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.