Kapuso stars naghatid ng good vibes sa LuzViMinda

BUONG-pwersang nilibot ng mga naglalakihang Kapuso stars ang Pilinas noong Oktubre upang i-treat ang fans na walang-sawang sumusuporta sa kanila mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao.

Ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes, lumipad patungong Cebu para sa back-to-back Kapuso Mall Shows sa Gaisano Capital South at Gaisano Island Mall Mactan noong Oct. 28. Kasama ni Alyas Robin Hood ang kanyang leading ladies na sina Andrea Torres at Solenn Heussaff.

Buong-pusong pinasalamatan ni Dingdong ang mga Cebuano sa patuloy na pagtutok sa primetime line-up ng GMA 7 na kinabibilangan ng Super Ma’am, Alyas Robin Hood at My Korean Jagiya.

Katunayan, kabilang ang mga ito sa most-watched Kapuso programs nationwide noong Oktubre base sa Nielsen Audience Measurement survey.

Lalong namang pinainit ng fantastic series na Super Ma’am ang MassKara Festival sa Bacolod City nang pangunahan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang masayang Kapuso Fans Day sa Gaisano Mall Bacolod noong Oct. 19, kasama sina Matthias Rhoads, Ashley Ortega, Enrico Cuenca at Kim Domingo.

Pagkatapos nito, diretso ang Super Ma’am sa Kapuso Fans Day sa Magic Mall Urdaneta sa Pangasinan noong Oct. 21. Kasama ni Marian dito sina Jerald Napoles, Kristoffer Martin at Joyce Ching.

Damang-dama naman ng mga Negrense ang “K-lig” sa pagbisita ng cast ng hit Korean­Filipino romcom na My Korean Jagiya noong Oct. 22. Kasama ni Philippine TV’s Sweetheart Heart Evangelista-Escudero na nagpakilig sa SM Bacolod ang kanyang leading man na si Alexander Lee at ang co-stars na sina Iya Villania at Divine Aucina.

Nauna rito, pinasaya rin nina Heart at Alexander ang kanilang fans sa Robinsons Place Pangasinan noong Oct. 14 kasama ang boyband na Top One Project or T.O.P.

Lumipad din ang My Korean Jagiya cast sa Cebu noong Oct. 28 para sa back-to-back Kapuso Mall Shows sa Gaisano Capital South at Gaisano Island Mall Mactan. Bukod kay Heart at Alexander, present din ang kanilang co-star na si Edgar Allan Guzman. Mainit na tinanggap ng Cebuanos ang mga bida ng serye.

Muli namang naging bahagi ang Kapuso Network sa week-long celebration ng Raniag Festival sa Vigan City, Ilocos Sur with Kapuso young actors na sina Martin del Rosario, Ivan Dorschner, Addy Raj, Inah de Belen at Klea Pineda noong Oct. 26 para sa Kapuso Night sa Plaza Burgos.

Naging hosts naman ng World Costume Festival Judging and Awarding Program ang Kapuso actors stars na sina Glaiza de Castro at Migo Adecer noong Oct. 30. Isa pang Kapuso Show ang naganap sa LCC Legazpi kasama ang Super Ma’am stars na sina Matthias Rhodes at Meg Imperial noong Oct. 17.

Hindi rin nagpahuli ang GMA Afternoon Prime show na Haplos sa pagbisita sa kanilang fans. Ang mga bida ng afternoon series na sina Rocco Nacino at Sanya Lopez ang nagpainit sa Kapuso Mall Show sa SM City Puerto Princesa, Palawan noong Oct. 15.