Joey pinagtripan ang apelyido ni Paolo; TVJ malalim ang koneksyon sa JoWaPao

AMINADO si Joey de Leon na super fans ng grupo nina Jose Manalo, Wally Bayola at Paolo Ballesteros ang TVJ (Tito, Vic & Joey).

“Iyan na nga ang uso ngayon eh, pansinin n’yo, nakaupo na lang kami madalas sa Bulaga at nanonood na lang sa pagpapatawa nila,” bahagi ng papuri ng magaling na komedyante sa araw-araw na paandar ng tatlo (with Maine Mendoza) sa Sugod segment Bahay ng Eat Bulaga.

“Pero napakahirap talaga ng ginagawa nila sa labas ng studio, pero sulit na sulit naman ang saya,” dagdag pa ni Joey.

Kaya naman daw hindi siya nagdalawang-isip nang alukin siya ng kaibigang direktor na si Tony Y. Reyes na lumabas sa pelikulang “Barbi ‘D Wonder Beki”, dahil aniya, “Sa galing ni Paolo, siya na talaga ang bagong Barbi. Mas maganda siya sa akin, at mas malaki rin ang bay***g niya. Ha-hahaha! At mahusay talaga!” papuri pa ni Joey kay Pao.

Nakakatawa ang trailer ng movie kaya mukhang nangangamoy box-office hit na naman ito gaya ng award-winning “Die Beautiful” movie ni Paolo.

Pero mismong si Paolo ang nagsabi na ibang-iba ito sa naturang pelikula. Bukod daw kasi sa mas magaan ang landian dito, meron talaga siyang kalandian at ka-loveteam ngayon, ang Kapamilya hunk na si Ejay Falcon.

At dapat daw nating abangan ang kissing scene nila sa movie.

Sa presscon nga ay nagbiruan sina Paolo at Ejay na kinailangan pa nilang “pilitin” ang isa’t isa para sa nabanggit na eksena.

Bilib na bilib din si Ejay sa kagandahan at kaseksihan ni Paolo kapag naka-make-up na ito. Ang one-liner nga ng binata para kay Pao, “Sana nga ay naging babae na siya!”

***

Pambihira talaga ang talas ng utak ni Joey de Leon pagdating sa pagko-coin ng words.

Biruin ninyong nagawa pa nitong paglaruan ang pangalan ni Paolo Ballesteros sa presscon ng “Barbi” na una niyang pinasikat (nakatatlong installment ito) sa pelikula.

“Tingnan ninyo yung first four letters ng apelyido niya, ‘Ball’, tapos may ‘s’ pa, so may ‘balls’ nga siya talaga as a very good and unique comedian. Eh, yung name niya, may ‘olo’ sa dulo, may balls na may olo pa! Ang hilig talaga!” ang natatawa pang biro ng Henyo Master.

Ibinida rin ni Joey na malayong kamag-anak ng mga Sotto si Paolo at dahil Macapagal ang middle name ng aktor maaaring konektado rin ito sa kanyang asawang si Eileen Macapagal. Kaya sey ni Joey, “Kaya malapit talaga siya sa amin.”

Pero ang nakakalokang tsika cum trivia ni Joey sa bagong paborito niyang “comedy trio” na JoWaPao (Jose, Wally at Paolo) ay ang pagkakapare-pareho nila ng animal signs, “Kami nina Tito at Vic, year of the Rat, Horse and Dog, na signs din nilang,” sey ni Joey.

Hmmmm, mukha ngang ang JoWaPao ang millennial Tito, Vic & Joey, no? Ha-hahaha!