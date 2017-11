That’s Entertainment members nagkikita-kita lang pag may patay; burol ni Isabel handa na By Cristy Fermin Bandera

NGAYONG bago mananghali nakatakdang dumating ang mga labi ng pumanaw na aktres na si Isabel Granada mula sa Doha, Qatar. Napakabata niyang pumanaw sa edad na kuwarenta’y uno. Nagsisimula raw ang pinakarurok ng buhay ng isang babae sa edad na kuwarenta, pero hindi pa man ay nawala na si Issa, hindi na niya na-enjoy ang mga nalalabi pang taon sa kanyang buhay. Ihinanda na ng kanyang mga kaibigan at dating kasamahan sa That’s Entertainment ang gaganaping lamay para sa namayapang aktres, nakahanda na ang kanyang isusuot, nakipag-usap na rin sa lugar ng burol ang kanyang pamilya. May kani-kanyang buhay na ang mga miyembro ng programang pinamunuan ng yumaong si German Moreno, ang marami sa mga ito ay nasa iba-ibang bansa na, pero ang pakikidalamhati nila sa pagpanaw ng kanilang mahal na kamiyembro ay walang humpay. Nakakalungkot lang isipin na nagkikita-kita lang ang mga miyembro ng That’s Entertainment kapag may nawawala sa kanilang hanay. Nagmistulang reunion ng mga That’s… members ang lamay ni Kuya Germs at ngayon naman ay sa lamay ng kasamahan nilang si Isabel. Magkakaroon ng pagkakataong masilip sa pinakahuling sandali ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, tagahanga at mga kapwa artista ang mga labi ni Isabel Granada bago siya ilagak sa kanyang huling hantungan.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.