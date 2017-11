Flawless na aktres nagka-trauma sa pagpapa-picture

MARAMING nagpapatotoo na pagdating sa pakikipag-picture taking, lalo na kung maramihan ang nagpaparetrato sa tabi niya, ay may kaselanan ang isang female personality. Hindi na masyadong bata ang aktres, may mga anak na siya, pero ang kanyang ganda at kurbada ng kanyang katawan ay hindi pa rin nagbabago. Sa kabila ng kabiguan niya sa pakikipagrelasyon sa napangasawa niyang aktor ay parang hindi dumaan sa matinding kalungkutan ang aktres dahil maganda pa rin ang kanyang aura. Kailan lang ay isang nagmamahaderang kababayan natin ang nagreklamo laban sa aktres. Suplada raw siya, umiiwas magparetrato sa mga fans, may kamalditahan daw ang female personality. Agad na sumaklolo para sa kanya ang mga impormanteng matagal nang nakakasama-nakakatrabaho ng aktres na may flawless na kutis. Sabi ng isang source, “Talagang maingat siya sa pakikipag-picture taking. Napaka-sensitive kasi ng skin niya. Sobrang sensitive! Konting hawak lang, e, bumabakat na ‘yun sa balat niya! “Saka nagkaroon na kasi siya ng bad experience sa pagpaparetrato. Pinagkaguluhan siya nu’ng one time, pinagkukurot siya at pinanggigilan ng mga tao sa paligid niya. Nagkasugat siya nu’n na ang tagal-tagal gumaling. “E, sa kakinisan niyang ‘yun, kitang-kita ang mga marka sa balat niya. Pulang-pula, naging sugat pa nga ang iba, kaya nagkaroon na siya ng trauma sa mga ganu’ng picture taking. “Hindi siya suplada, mabait nga siya sa mga fans, marunong siyang magbalik ng thank you sa mga sumusuporta sa kanya,” depensa sa aktres ng impormante. Ang pagiging sensitibo ng kanyang balat ang isa sa mga naging ebidensiya ng aktres nu’ng magdesisyon siyang makipaghiwalay na sa kanyang mister na aktor. “Di ba, kitang-kita sa mga pictures na inilabas niya ang mga marka niya sa balat nu’ng minsang mag-away sila ng husband niya? Kalat-kalat talaga ang mga marka sa buong katawan niya! “Kaya Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi siya suplada, palagi nga siyang nakangiti sa mga fans, parang palaging sumisikat ang araw para sa kanya, in English, kayo nang bahala,” pagtatapos ng aming source.

