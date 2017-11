‘Pusong Ligaw’ tatagal pa hanggang 2018

MAS matitinding laban ang haharapin pagdating sa puso at pamilya ng mga bagong bihis na karakter sa bagong kabanata ng hit afternoon seryeng Pusong Ligaw.

Matapos takasan ang pag-ibig at piliin ang mas makakabuti sa kani-kanilang pamilya, muling paglalapitin ng tadhana ang mga buhay nina Tessa (Beauty Gonzales), Caloy (Joem Bascon) at Marga (Bianca King) at nina Vida (Sofia Andres), Potpot (Diego Loyzaga) at Rafa (Enzo Pineda).

Tila maliit talaga ang mundo nina Tessa at Caloy matapos muling magkrus ang landas dala ng kanilang trabaho. Ang kanilang madalas na pagsasama ay magbabalik ng masasayang nakaraan kay Caloy na hindi maiwasang mahalintulad niya sa matabang nilang pagsasama ni Marga.

Simula kasi noong gawing House of Marga ni Marga ang House of Teri ay naging workaholic na ito at nawalan na ng oras para sa kanyang mag-ama.

Samantala, simple naman ang pamumuhay ngayon ni Vida na piniling maging isang guro simula ng iniwan siya ni Potpot, na patuloy namang umaasenso sa ibang bansa. Muling pagtatagpuin sina Vida at Rafa at mas magiging malapit pa sa isa’t isa.

Sa pagbabalik ni Potpot sa bansa, tuluyan na kaya niyang palayain si Vida na mahalin si Rafa?

Hanggang kailan lalabanan ni Caloy ay sinisigaw ng damdamin para kay Tessa?

Huwag palampasin ang mas umiinit pang mga tagpo bagong kabanata ng Pusong Ligaw pagkatapos ng It’s Showtime sa ABS-CBN.

Samantala, hanggang ngayon pala ay nag-a-adjust pa rin si Bianca bilang Kapamilya. Almost one year na rin siya sa ABS-CBN pero parang one month pa lang siya nagtatrabaho sa network.

“Isang taon na, but it only feels like one month. Meaning to say that I don’t feel like it’s been that long, parang it’s still fresh. I feel at home already because of the people pero kapag nandito kami, medyo strange territory pa siya kasi naliligaw ako, hindi ko alam kung saan yung elevator, ganu’n!”

Hirit pa niya, “It is challenging, but at the same time, I think I’m at my happiest in my entire life.”

Inaasahang aabot pa hanggang 2018 ang Pusong Ligaw kaya super happy ang buong cast at production.

“It’s been an entire year for me and wala, parang hindi ko naramdaman na dumaan yung panahon, e, kasi sobrang nag-enjoy ako,” aniya pa.