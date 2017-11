Joey hinaharang ang relasyon nina Winwyn at Mark?

MAS pinag-usapan ang winning moment ni Winwyn Marquez sa Reina Hispanoamericano 2017 beauty pageant sa Bolivia kung saan ipinakita ng dalaga ang galing at talino ng isang Pinay!

Kaya naman walang paglagyan ng tuwa at pride si Papa Joey Marquez nang makapanayam namin sa aming DZMM Teleradyo show na “Chismax” noong Linggo ng gabi

“Ganu’n pala ang feeling kapag anak mo ang lumalaban. Parang ako pa yung unang hihimatayin. Nu’ng dalawa na lang sila (ni Miss Curacao na naging first runner-up) hindi ko na talaga kinaya. Pumunta na ako sa CR. Ayokong marinig ang announcement ng winner.

“But then again, siyempre ang gusto natin eh, makuha niya yung title. After a while, na-confirm na lang ang panalo niya nu’ng magsunod-sunod na ang text messages sa phone ko,” kuwento ni Joey.

Pero ang pinaka-bonggang part ng aming interview ay nang sabihin ni Joey na may deal pala sila ng bagong beauty queen sa Marquez family.

“Noong magpaalam siya sa akin na sasali siya uli sa beauty contest, I really discouraged her na talaga siya. Sabi ko hindi mo naman kailangan ang beauty title para patunayang maganda at matalino ka. Mas importante sa akin yung titulo mo sa pag-aaral. But she’s persistent at sinabing gagawin niya yun hindi lang para sa sarili kundi para sa mga taong naniniwala sa kanya.

“This time, sinabi niyang hindi na lang bilang si Teresita Ssen Marquez siya lalaban kundi bilang isang representative ng Pilipinas. I could not be prouder as a father, lalo pa’t very soon ay alam kong gagawin niya ang naging deal naming kumuha siya ng PhD on Education, dahil sayang naman kung hanggang Master’s degree lang siya,” salaysay pa ni papa Joey.

Kaya nang i-segue naming tanong na baka delaying tactic niya lang yun for Winwyn na napapabalitang sobrang involved ngayon sa boyfriend nitong si Mark Herras, sagot ni papa Joey, “Ay no comment ako sa bagay na iyan. Basta ang alam ko, masunuring bata ang anak ko at gagawin niya muna ang usapan namin.”