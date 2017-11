Utos ni mommy: TV host bawal magdyowa ng ‘mahirap’ By Cristy Fermin Bandera

ANG pangarap pala para sa isang actress-TV host ng kanyang ina ay ang makapangasawa siya ng milyonaryo. ‘Yun kaya ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng isang personalidad sa larangan ng palakasan na hindi maituturing na milyonaryo kahit pa kumikita naman ito nang maayos? Naramdaman ng sportsman na hindi ito tanggap ng ina ng actress-TV host, hindi naman ito binabastos ng pamilya ng female personality, pero halatadong ayaw sa kanya ng mommy ng kanyang girlfriend. Kuwento ng aming source, “Masyadong mataas ang pangarap ng mommy ni ____ (pangalan ng female personality) para sa kanya. Kailangang milyonaryo ang maging boyfriend niya. “Walang pakialam si mommy kung mahal ba ng anak niya ang lalaki, basta ang gusto niya, e, milyonaryo ang mapangasawa o maging boyfriend ng anak niya, ganu’n na ganu’n!” simulang kuwento ng aming impormante. May naging karelasyong businessman ang actress-TV host, pero hindi rin sila nagtagal, nagkaroon siya ng anak sa nasabing negosyante. “Tapos, naging boyfriend nga niya ang isang sportsman, nagtagal din naman sila, pero nauwi rin ‘yun sa hiwalayan nu’ng maging busy na rin siya sa pagho-host. “Tapos, isang millionaire businessman ang nakarelasyon niya, siguradong gustung-gusto ng mommy niya ang guy, ‘yun kasi ang gusto niyang maging kapalaran ng anak niya, isang milyonaryong makapagbibigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya. “Nakakaloka, di ba? Para sa buong pamilya talaga ang pangarap ni mommy, hindi lang para sa anak niya. Kailangang damay ang family nila, kailangang silang lahat ang mabiyayaan kung makikipagrelasyon nga sa milyonaryo ang female personality. “At puwedeng natupad na nga ang pangarap ni mommy para sa anak niya dahil wala na siya ngayon, hindi na siya visible, hindi na siya napapanood sa kahit anong show. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, may kaapelyido siyang pamosong aktor na kilala sa pagiging kuring, hindi kayo maliligaw sa panghuhula kung sino ang girl na ito,” pagtatapos ng aming source.

