Ruru nagbilad ng katawan sa Bora, mga beki naglaway Dingdong tuloy ang paghihirap sa Alyas Robin Hood 2 Bandera

MARAMING pinaglaway na beki at mga girlalu ang Kapuso young actor na si Ruru Madrid na isa na ngang super hunk ngayon. Ginulat ni Ruru ang kanyang fans at social media followers sa ginawa niyang transformation sa kanyang hunky body na obvious na obvious sa mga photos na in-upload niya sa kanyang Instagram account. Kuha ang nasabing mga litrato habang nasa bakasyon siya sa Boracay kamakailan kasama ang mga kaibigan. Marami sa followers ng Kapuso actor ang napa-wow talaga dahil iba raw ang ginawa ng disiplina sa kanya. Bukod dito, Ruru is being lauded by many dahil sa acting niya sa Alyas Robin Hood 2. Sey ng mga manonood nag-level up na talaga ang binata. Samantala, hindi dapat palampasin ang susunod na mga kaganapan sa GMA primetime series na ARH2 lalo pa ngayon na muli na naman silang nabawasan sa pagkamatay ni Iris (Solenn Heussaff) dahil sa pagtatanggol kay Andres (Ruru). Ngayong patuloy pa rin ang pagpapahirap nina Pablo (Jay Manalo), Rigor (KC Montero), Kevin (Phytos Ramirez) at Emilio (Edu Manzano) kay Pepe (Dingdong Dantes), matapos pa kaya ang paghihirap ng binata? Abangan ang marami pang pasabog na action scenes at revelations sa nalalapit na pagtatapos ng Alyas Robin Hood 2 sa GMA Telebabad.

