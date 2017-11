Horoscope, November 07, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Dahil malapit na ang pasko, green o kahit na anong uri ng green ang dapat ipintura sa dingding ng inyong silid. Sa nasabing kulay, ibat-ibang uri ng suwerte ang darating. Sa pag-ibig, kung magsusuot ng green isang matamis at masarap na pag-ibig ang maaakit. Mapalad ang 1, 7, 20, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Gayatri-Om.” Bukod sa green ang red ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa panahon ngayon mas mainam pang mag-concentrate na lang sa mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, may magic na mangyayari – habang ikaw ay umiiwas, siya naman ang maghahabol. Mapalad ang 3, 16, 23, 27, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Chaintaya-Yama-Om.” Red at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Haluan ng pagmamahal ang iyong produkto at serbisyo upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, palasapin ang kasuyo ng pinaka-matamis na halik, upang lagi ka nyang maalala. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Babatiin ko ang araw na itong puno ng pag-ibig ang aking puso!” Blue at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag pansinin ang mga nakakainis na kasama. Gumagawa lang sila ng kuwento, may mga tao talagang mababaw at mahilig manira. Sa pag-ibig, kalimutan na ang kasuyong mapagtanim ng sama ng loob. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shava-Bhuva-Om.” Purple at beige ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi ka dapat paalipin sa hangal na damdamin. Limutin na ang nakaraan at muling buksan ang puso ngayon. Sa sandaling muling binuksan ang puso ng may saya at wala ng sama ng loob, maakit mo na ang suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang 4, 16, 23, 25, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kali-Homa-Kali-Japa-Om.” Green at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansyal, sa pakikisalamuha sa mga tao, malaking halaga ng salapi ang iyong kikitain. Sa pag-ibig, sa lipunan mo matatagpuan ang iyong true love. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 37, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-Heh-Vau-Weh.” Yellow at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lalong liliit ang iyong kita kung lagi kang nagmamalaki. Minsan kailangan mong matututong mang-uto at magpakababa. Sa pag-ibig, hayaan ang kasuyo ang magpasaya sa mga bagay na may kaugnayan sa romansa. Mapalad ang 1, 14, 23, 35, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Beesa-Beeajaa-Om.” Metallic blue at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Magbasa ng libro na may kaugnayan sa personality improvement. Hindi iyong puro pagkain ang inaatupag mo at pagpe-Facebook. Sa pagbabasa, makakatuklas ka ng pormula na pagyaman at pormula kung paano hahaba ang buhay at kung paano liligaya. Mapalad ang 6, 9, 15, 27, 33, at 40. Mahiwga mong mantra: “Ketu-Rahu-Kawa-Om.” Red at blue ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Pagkakataon muna upang magwagi. Sa pinansiyal, isama ang isang nilalang na may birth date na 7, 16, o kaya’y 25 – sila ang mga taong magbibigay sa iyo ng kakaibang suwerte at saya. Sa pag-ibig, hindi masamang pumayag sa hinihingi ng kasuyo. Mapalad ang 7, 8, 11, 37, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Raya-Om.” Red at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mag-bigay lagi upang dumami ang mga biyaya. Parang kamoteng baging ang mangyayari, habang tinatalbusan lalo pang lalago ang salapi. Sa pag-ibig, ikaw ang magbigay ng “big surprise” sa kasuyo – bulagain mo siya ng isang matamis na halik! Mapalad ang 4, 9, 18, 34, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Nada-Vagisa-Om.” Pink at red at buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi masamang tumulong, subalit kung lagi namang ikaw ang inaasahan, parang kinukunsinte mo ang mga tamad. Paminsan-minsan matuto kang tumanggi. Sa pag-ibig, ang kinabukasan ng mga anak ang higit na mas mahalaga. Mapalad ang 7, 17, 25, 28, 46 at 49. Mahiwag among mantra: “Viola-Violae-Om.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Isulat mo na lang ang kakaibang mga bagay na laman ng iyong isipan at gumawa ka ng libro. Habang nagsusulat ka, makakatuklas ka ng solusyon sa mabibigat mong mga problema. At habang nagsusulat ka, lalo kang susuwertehin at magiging maligaya. Mapalad ang 7, 11, 29, 34, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Govinda.” Green at violet ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Tama ang ginagawa mong paglabas-labas. Wala sa bahay ang suwerte at magandang kapalaran kundi nasa malayong lugar. Sa panahong ito, habang lumalayo ka sa bahay, lalo namang magdaratingan ang suwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang 2, 16, 25, 33, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Shiri-Mantra-Yantra-Om.” Pink at purple ang buenas.