Nangangarap yumaman

Sulat mula kay Winnie ng Luyag, Carmen,

Cebu City

Dear Sir Greenfield,

Maliit na bata pa lang ako ay pangarap ko ng yumaman, kaya naman nagsikap akong makatapos ng kolehiyo sa sarili kong kayod. Ang problema ng nag-asawa na ako, ay nakapangasawa ako ng isang lalaking walang pa-ngarap at iresponsable sa buhay. Sa ngayon nagta-trabaho ko sa isang pawnshop habang walang permanenteng trabaho ang mister ko. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa buhay ko kung paano ko maitataguyod sa kolehiyo ang aming mga anak. Sana malaman ko kung sa ganitong uri ng a-ming buhay may pag-asa pa kaya kaming yumaman? Sa ngayon nag-aaplay ang mister ko sa abroad, hindi ko alam kung matutuloy siya. May 5, 1983 ang mister ko at January 8, 1984 naman ang birthday ko.

Umaasa,

Winnie ng Cebu City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

May malinaw na Guhit ng Negosyo sa i-yong palad (Illustration 1-1 arrow 1.). Ibig sabihin kung bibigyan ka lang ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan at makapagnegosyo, tiyak ang magaganap sa pamamagitan ng pagtitinda, yayaman kayong mag-asawa

Cartomancy:

Queen of Diamonds, Jack of Hearts at Nine of Hearts ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing hindi mo dapat maliitin ang kakayanan ng iyong asawa, sa halip ang mas dapat ay i-encourage mo siya. Sa ganyang paraan tiyak ang magaganap, kapag na bigyang encourage mo ang iyong mister, sa taong 2024, sa edad mong 40 pataas, magsisimula na kayong maka-ahon sa kahirapan hanggang sa tuluyang yumaman.

Itutuloy….

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.