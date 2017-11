Horoscope, November 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Magsuot lagi ng pula sa lahat ng dadaluhang mahahalagang okasyon. Makikita mo, susuwertehin ka! Kapag nakasuot ng pula, kusang mahihigop ang maraming pera. Sa pag-ibig, kapag nakasuot ng pula mas marami ang maakit sa iyo at makakaranas ng masarap na romansa. Mapalad ang 3, 9, 18, 24, 33 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Raga-Kashta-Kashta-Raga.” Bukod sa red ang pink ay buenas. Aries – (Marso 21-April 19)—Magpatuloy sa pagiging relihiyoso, sapagkat kung magi-ging pala-dasal, sa aspetong pag-ibig at pang-pinansyal kusa na uling gaganda ang kapalaran. Mapalad ang 6, 17, 28, 29, 39, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Green at purple ang buenas. Taurus – (April 20-May 20)— Tularan mo ang mga bulaklak – maganda! Kapag laging maganda ang iniisip gaganda rin ang iyong kapalaran. Paganda din ng paganda ang dating ng suwerte at magandang kapalaran habang nalalapit ang buwan ng Disyembre. Mapalad ang 6, 12, 22, 34, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kurvan-Ajanan-Om.” Lilac at red ang buenas. Gemini – (May 21-June 21)—Solidong desisyon ang dapat. Mas kikita ng malaking halaga kung hindi magpapabago-bago ng isip. Wag pang hawakan ang emosyon, ipapahamak ka lang niya, talino at rason ang pairalin. Mapalad ang 8, 19, 22, 29, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kubera-Regama-Om”. Maroon at white ang buenas. Cancer – (June 22- July 22)—Puro ka na lang pantasya at pangarap na hindi naman nagkakatotoo! Mas mainam pang isulat mo na lang ang kakaibang mga bagay na laman ng iyong isipan at gumawa ka ng libro. Sa ganyang paraan, mas magiging maligaya ka at kikita ng malaking halaga. Mapalad ang 7, 11, 29, 34, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Govinda.” Green at violet ang buenas. Leo – (July 23 – August 22)— Palaguin ang iyong kabuhayan sa pamamagitan ng mga negosyong may kaugnayan sa init at apoy. Sa pag-big, walang duda, isang Sagittarius ang magbibigay sa iyo ng suwerte at kaligayahan. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”. Pink at yellow ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22)— Ituloy lang ang iyong binabalak, wag matakot. Gagabayan ka ng isang kapwa mo Virgo – maraming salapi ang darating at maligayang pag-ibig ang mararanasan. Mapalad ang 7, 16, 25, 33, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Tam-Tam-Kale-Varam-Om.” Green at blue ang buenas. Libra – (September 23-October 23)—Sa pag-ibig ituloy ang pagiging romantiko at ca-ring upang muling mag-init ang relasyon. Sa pinansyal, mag lunsad ng isa-isang negosyo sa bawat taon upang magtuloy-tuloy ang pagyaman. Mapalad ang 1, 17, 28, 33, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Hagiel.” Purple at lilac ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21)—Sa pag-ibig muling titibok ang puso, sa biglaang pagkikita ng dati mong crush. Sa pinansiyal, aangat ng mabilis ang kabuhayan, pero dapat unahan muna ang pagse-savings. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 48. “Aum-Bhanah-Bhanah-Aum.” Green at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21)—Kahit walang gaanong pera, kakaibang sigla ang madarama. Isipin mo na lang darating ang panahong makakabayad ka rin sa mga utang. Sa pag-ibig, ibuhos ang tiwala sa kasuyo upang wag masira ang relasyon. Mapalad ang 6, 18, 27, 34, 40, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Magenta at gold ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19)—Kung nagpapagawa ng bahay, iharap sa silangan ang pintuan upang mas mabilis kang uunlad at upang maging malusog ang bawat miyembro ng pamilya. Sa pag-ibig, laging buksan ang bintanang naka-harap sa silangan, upang lalong uminit ang relasyon. Mapalad ang 3, 8, 27, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Red at lilac ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18)—Sama ng loob ang magpapahamak sa iyo. Mula ngayon, batitiin ang bawat araw ng may pag-ibig at pagmamahal sa iyong kapwa. Sa ganyang paraan, maraming mga biyaya at pag papala ang kusang darating. Mapalad ang 3, 9, 23, 27, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Beige at lilac ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20)— Sa panahong ito na nagsisimula na ang pasko, unti-unti ka ng susuwertehin. At sa sandaling tumodo na ang lamig at nagsisimoy pasko na ang hangin, mas maraming suwerte at marami pang mas magagandang kapalaran ang sa iyo ay kusang darating. Mapalad ang 1, 9, 28, 33, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tapah-Om.” Red at purple ang buenas.

