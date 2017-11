Baguhang young actor isasabak agad ni Joel Lamangan sa ’16th Floor’

MARAMING kamalasan ang dumaan sa buhay natin ngayong 2017, pansin ninyo? But you know, sabi nga nila, you don’t and must not dwell on the ne-gative – you have to turn it into positive.

Kahit in our thoughts lang daw para di tayo maka-invite ng negativity sa buhay natin. Kumbaga, isipin na lang nating mga trials ito for a better next year, tama?

Tama nga siguro para malagpasan natin ang mga kahirapang ito. Tutal barely two months na lang naman at 2018 na and let’s hope and pray na may dala itong saya at positivity.

Yeheyyy! Kasi nga, maraming masamang bangungot ang dumaan sa akin this year. Di ba’t na-suspend ako sa DZMM for a while dahil sa gulong nama-gitan sa amin nina Erik Santos and his manager Erickson Raymundo? In fact, waiting pa ako sa resolution ng sandamakmak na mga kasong isinampa nila sa akin – kulang na lang ay i-firing squad yata ako dahil ang tingin yata nila sa akin ay pinaka-demonyong tao sa mundong ibabaw. Ha! Ha! Ha!

Kaloka ang mga santo-santitong ito. Anyway, ma-liban dito ay bumagsak ang financial status ko dahil nagulo ang management office ko. Wow! Management office talaga, ha!!! Tinanggal ko ang walang kakuwenta-kuwentang artist kong si Nikko Natividad na iba pala talaga ang tunay na ugali kaysa sa unang pagkakilala ko sa kanya.

Then, sumunod naman na pagpaalam sa akin (na inalagaan ko for more than six years) si Michael Pangilinan kaya after na-ming ma-fulfill ang aming mga commitment till the end of the year ay forever goodbye na rin siya sa akin. Para sa iba, the fact na magkasunod na nawala ang dalawang artists ko, balasubas ako. Oks lang iyon. God knows kung sino ako sa totoong buhay.

Isipin na nila ang gusto nilang isipin basta alam ko sa sarili ko that I’ve been a good soul Kasabay pa niyan ay ang pakipaghiwalay ko sa boyfriend ko of more than five years dahil nabalitaan kong may ibang gay lover pala siya. Ha! ha! Ha! Pati lovelife ko wasak though marami naman akong kinagigiliwan ngayon. Wala na tuloy akong ka-lunch on weekdays kasi nga forced to good na ako sa hiwalayan blues. Malay mo, dito ko matagpuan ang forever ko.

Next year will be a different year for sure – sisiguraduhin kong babangon ako at makikipagsabayan nang maayos sa kahit sino. Basta ba mananatili akong mabait at mapagmahal at may takot sa Diyos. Buburahin ko ang kayabangan sa mundong ito. Wow ha! Kung magsalita, parang sugo, ‘no? Kidding aside, we will help some friends rea-lize the meaning of humility and compassion.

q q q

Watch out for my new baby Briant Scott Lomboy next year. Tinatapos lang niya ang Grade 12 bago sumabak sa acting. Sa acting siya ha, part-time lang sa singing para sa mga out of town guestings.

He will be launched via the thriller movie “16th Floor” to be directed by no less but award-winning director Joel Lamangan. Medyo concentrated muna sa school si bagets at nagwu-workout na rin and will take some acting workshops bago namin isabak sa showbiz ni Direk Joel. Wait niyo lang siya. Makikita naman ang kaguwapuhan niya sa picture, di ba?

Actually mas guwapo siya in person. Makikita niyo rin si Briant nang LIVE one day.

I’ll be rich next year. Believe me. Sabi nga nila, i-claim daw natin para maging totoo. Pag di ako naging rich next year, eh di sa susunod na taon. Masama bang mangarap? Pag maging rich ako, di masaya lahat ng kabaklaan, di ba? Ayaw niyo ba nang ganoon? Ha! Ha! Ha!