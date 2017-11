Mocha Uson puro mura at panglalait ang agahan, tanghalian at hapunan By Cristy Fermin Bandera

Walang puwedeng sisihin si Mocha Uson kung inuupak-upakan man siya ngayon sa social media. Siya ang nagpasimuno ng gulo, binanatan niya si Kris Aquino, kaya kung nag-aagahan man siya ng apdo ngayon ay sarili lang niya ang dapat sisihin ng sexy dancer. Nananahimik si Kris at hindi naman siya pinakikialaman kahit pa kung gusto siyang buwisitin ni Kris ay napakarami nitong maibabato laban sa kanya. Pero pinitik niya ang aktres-TV host, pinangunahan niya ang mga plano nito sa buhay, lalo na ang planong pagpasok sa mundo ng pulitika kung gugustuhin man ni Kris. Ano ang inabot niya? E, di bumalik sa mukha niya ang lahat ng mga pinagsasabi niya laban kay Kris, siya ang nag-aagahan, nanananghalian at hapunan ngayon ng mga mura ng bashers, siya ang pinipintasan dahil sa magulong takbo ng departamentong kinabibilangan niya sa gobyerno? E, napakagulo nga naman ng opisina ng PCOO ngayon, tinutuligsa sila, kaliwa’t kanang kuwestiyon at bira ang inaabot ng opisina dahil sa paglutang ng mga fake news? Bakit hindi nga naman ‘yun ang atupaging ayusin ni Mocha para hindi sila pinagtatawanan at nalalagay sa alanganin? Bakit ang buhay at kinabukasan ni Kris Aquino ang sinesentruhan niya? Ano ito, cover up, para matuon sa iba ang pansin ng publiko? Damage control? Diversionary tactic? Annnnoooooooo????

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.