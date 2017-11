Horoscope, November 05, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa panahon ngayon utak ang kailangan. Lalong aangat ang kabuhayan, kung patuloy na imimintina ang kasalukuyang negosyo. Kung wala ka namang negosyo, panahon na upang magkaroon lalo na’t magpapasko pa naman. Sa pag-ibig, kung taong singko din, ibig sabihin ay isinilang sa petsang 5, 14 at 23, ang iyong makakapareha habang buhay ka ng yayaman at laging magkakaroon ng maraming-maraming pera. Mapalad ang 4, 10, 19, 28, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Ujalam-Avayara-Om.” Silver at purple ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — ang magtuloy-tuloy ang daloy ng suwerte at magandang kapalaran, baguhin ang ayos ng silid! Iharap sa silangan ang altar at ang kamang nakadikit sa dingding ay ilayo ng limang pulgada. Mas mainam din kung sa silangan uulo sa pagtulog. Mapalad ang 3, 12, 27, 34, 43, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Shati-Pad-Me-Om.” Red at violet ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Pagkain ang susi upang lumigaya! Yayain sa isang eat-all-you-can restaurant ang kasuyo upang uminit ang pagmamahalan. Sa pinansyal, ngayon pa lang pag handaan na ang mga lulutuing menu sa pasko para makatipid. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Regama-Om.” Pink at peach ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansiyal, kung ano ang hawak, paghustuhin na lang wag ka ng mangutang. Sa pag-ibig, kahit pabago-bago ang isip ng kasuyo, wag ka ng mainis, dahil ang totoo mahal na mahal ka naman niya. Mapalad ang 6, 18, 26, 29, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Credo-Ut-Intelligam.” Silver at blue ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag susunod sa sulsol ng iba! May karapatan kang magpasya sa sarili mong paraan. Sa sarili mong diskarte mas malaki ang kikitaing pera. Sa pag-ibig, isa lang ang dapat mong sundin – ang kasuyo mong malaki ang katawan at may kayumangging kulay ng balat! Mapalad ang 2, 16, 25, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Padme-Om.” Green at maroon ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mabubulilyaso ang transaksyon dahil sa init ng ulo. Ugaling maging mahinahon upang gumanda ang takbo ng negosyo. Sa pag-ibig, sa sandaling bulyawan mo na naman ang kasuyo, grabeng tampuhan ang magaganap. Mapalad ang 8, 10, 28, 31, 47 at 49. Mahiwaga mong mantra: “ Nakiel, Kedemel, Hagiel.” Purple at violet ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Okey lang gumastos kung ang kalusugan naman ang mabibigyang benepisyo. Sa pag-ibig at romansa, habang pinapasigla ang iyong kalusugan, mas lalong magiibayo ang iyong performance. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Dhipana-Om.” Red at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ikaw ay timbangan. Timbanging mabuti ang mga pangyayari! Sa anumang desisyong ipapatupad, kailangang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sundin ang suwestson ng atribidang kasuyo upang lalong uminit ang pagmamahalan. Mapalad ang 5, 17, 28, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Deva-Om.” Lilac at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat magmatigas! Tularan ang kawayan, hinahapay ng hangin kung saan-saan ngunit hindi nababali at hindi rin nabubuwal. Ganon din sa pag-ibig at pinansyal, sa panahon ngayon sumakay ka lang ng sumakay sa gusto ng iba, yayaman ka at magiging maligaya. Mapalad ang 4, 17, 26, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dasa-Om-Sol.” Orange at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Paghandaan ang nalalapit na kaarawan. Mag-ipon para sa pang-handa at ilista na rin ang mga lulutuing ulam. Sa pinansyal, talagang ganon, magastos talagang mag-birthday at least okey lang, dahil indikasyon yon na mahaba pa ang iyong buhay. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Green at black ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag umasa sa mga mahihina, wala silang kakayahan upang paunlarin ka. Kung magpapatulong sa ibang tao, siguraduhin mong magaling at mapagkakatiwalaan ang iyong pipiliin. Sa pag-ibig, wag asahan ang kasuyo, ikaw ang dapat nyang asahan. Mapalad ang 2, 5, 16, 27, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Sarva-Dushta-Om.” Gray at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Mawawala ang kalungkutan kung makikipagkuwentuhan sa isang Libra. Sa pinansyal sumunod ka sa mungkahi ng kaibigang Virgo upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, sa isang Libra din matatagpuan ang true love. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 43, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gorocha-Chandaya-Om.” Yellow at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Lakasan ang loob! Habang patuloy kang sumusugod, dagdag na salapi ang makakamit. Sa pag-ibig, agresibong diskarte ang dapat upang lalong sumarap ang pagmamahalan. Sa romansa, isipin mong wala ng bukas. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karaan-Om.” Red at orange ang buenas.

