‘Babala: Xander Ford hindi dapat tularan ang sobrang kayabangan!’

AKALA ko ba mabait na itong si Xander Ford dahil during our last conversation when he guested sa “Showbuzz”, he apologized na sa mga taong nasaktan at na-offend niya pero ano na naman itong pinaggagawa niya sa Instagram niya when he showed some money para ipagyabang sa kanyang bashers.

Iyon daw ang kabayaran sa mga pamba-bash sa kanya. Kumbaga, gusto yatang ipamukha ni Xander na sa gitna ng mga panlalait sa kaniya sa social media, marami tuloy ang kumukuha sa kanya sa mga shows para kumita.

Hindi dapat ganoon, boy. Dapat ay mas lalo kang nagpapakumbaba ngayong kumikita ka na para lalong pumasok ang blessings. You have to be magnanimous in victory.

“Ngayon lang yata nakahawak ng malaking pera ang retokadong lalaking iyan, eh. Wala siyang pinagkaiba sa mga member ng mga networking companies na panay ang post ng mga daan-daan libong kita nila sa social media para mang-akit ng mare-recruit na downlines.

“Kayabangan ang tawag diyan. Di dapat tinutularan ang mga iyan. Nakakadiri sila,” sabi ng isang writer/friend namin.

Nakakabuwisit nga ang ganoon. Hay naku, sana mabigyan ng tamang payo itong si Xander Ford. Baka bukas-makalawa dahil sa pagkairita ng marami sa kanya ay bigla na lang maglaho ang kasisimula pa lang nihang career niya. Siya rin. Hmp!