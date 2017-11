Coco ayaw pang aminin ang relasyon kay Julia dahil… By Cristy Fermin Bandera

SIGURO nga ay matindi ang pagpapahalaga ni Coco Martin sa kanilang relasyon ni Julia Montes kaya ayaw pa niyang umamin tungkol sa ilang taon na nilang pagmamahalan. Ayaw siguro niyang maging magulo ang kanilang relasyon, ayaw niyang maging pampubliko, dahil siguradong maraming manghihimasok sa kanilang pagmamahalan. ‘Yun lang ang naiisip naming dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ayaw pa ring aminin nang lantaran nina Coco at Julia ang kanilang relasyon. Ramdam naman ang kanilang pagmamahalan, balita pa ngang seloso si Coco, kaya pati ang mga seryeng pinagbibidahan ni Julia ay tinututukan niya ang mga eksena para hindi gawin ng dalaga ang kanyang mga ipinagbabawal. Proteksiyon lang sa katahimikan ng kanilang relasyon ang pinakapositibong dahilang maiisip ng kahit sino tungkol sa hindi pa rin nila pag-amin hanggang ngayon. Kunsabagay, sanay na naman tayo na kung kailan hiwalay na ang magkarelasyong artista ay saka lang natin nalalaman na naging sila pala, dahil deny lang sila nang deny kapag natatanong habang tumatakbo ang kanilang relasyon.

