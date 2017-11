Kilalang female star iniwan ng dyowa nang mabuking ang kasakiman sa pera By Cristy Fermin Bandera

NAPAKALIIT talaga ng mundo para sa mga taong may itinatago. Sumisikip ang mundo ng mga taong puwede namang umamin pero kung bakit gumagawa-gawa pa ng kung anu-anong kuwento. Tulad na lang ng isang female personality na ang pagsisinungaling sa kanyang dating boyfriend ang dahilan ng pang-iiwan nito sa kanya nang biglaan. Marami nang ginagawang pagsisinungaling ang female personality sa kanyang ex, pero pinalalampas lang nito, hanggang sa dumating ang naging mitsa kung bakit nakapag-isip na ang lalaki para iwan siya. Kuwento ng aming source, “Mahilig kasing pumasok sa negosyo ang girl, pero palagi namang palpak ang resulta ng mga business na pinapasukan niya. Wala siyang suwerte sa pagnenegosyo! “Nu’ng minsan siyang ma-convince ng isang concert producer na magpasok ng datung sa isang malaking project, e, natural, kinumbinse rin ng girl ang boyfriend niya tungkol du’n. Pumayag naman ang guy na mamuhunan sila sa project, basta ibabalik agad sa kanya ang puhunan. “Oo raw naman, sabi ng female personality, dahil pagkatapos ng show, e, ibibigay agad sa kanya ng concert producer ang puhunan niya na may kasama nang kita. “Pero naibigay na sa kanya ng producer ang puhunan niya at kinita, e, hindi pa rin niya ‘yun ibinibigay sa boyfriend niya. Palagi siyang nangangatwiran na wala pa raw,” bitin na kuwento ng aming impormante. Heto na. Isang gabi ay nagkita sa isang party ang producer at ang boyfriend ng female personality. Malayo pa lang ito ay sinabihan na ng congratulations ng producer. Patuloy ng aming source, “Nagtaka ang guy kung bakit siya sinabihan ng ganu’n ng prodoo. At ang sabi pa sa kanya ng kausap niya, ‘O, kita mo, malaki ang kinita ng ipinasok n’yong puhunan sa concert, panalo!’ “Sagot naman ng guy, ‘Panalo nga, pero ang tagal-tagal namang bumalik ng puhunan ko! Ilang buwan na, e, wala pa, kailangan ko na nga ‘yung pera ko!’ “Nagulat siyempre ang prodoo, ‘Ha? Paano nangyari ‘yun, e, four days pa lang after the concert, e, ibinigay na namin kay ____ (pangalan ng female personality) ang puhunan n’yo, pati ang malaking kinita?’ “Du’n na nakapagdesisyon ang guy na hiwalayan ang girl na paulit-ulit na lang na nagsisinungaling basta pera na ang involved. Pati ba naman ang boyfriend niya, e, kinaya niyang lokohin tungkol sa datung? “Ano ang akala niya sa lalaki, may mina ng ginto na puwedeng pagkunan ng datung anumang oras? Ayun, iniwan siya ng guy, cry-me-a-river ang girl, pero huli na ang lahat!” pagtatapos ng aming source na nakataas ang kilay. Napakadaling hulaan kung sino ang bumibidang girl sa kuwento, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, napakadali!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.