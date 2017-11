2 kontrabida susugod sa bahay ni Regine Bandera

BUKAS ng umaga, dadalaw sa Sarap Diva ni Regine Velasquez ang “pinakamabango” niyang kapitbahay – si Joel Cruz! Bitbit pa ng tinaguriang Lord Of Scents ang kanyang tatlong kambal sa pagbisita niya sa bahay ni Songbird. Kilalanin ang dalawang bagong cute babies niya na sina Prince Charles and Princess Charlotte. Makikiusyoso rin ang mga primera kontrabida at mga kontrabidang nagmamaganda. Nandiyan si Odette Khan na mas kilala ngayon bilang si Yaya Loleng ng Ika-6 na Utos at ang hindi rin patatalbog na si Gladys Reyes. Hindi naman papakabog ang mga komedyanteng sina Tetay, Boobsie at Kim Idol. Isang siksik-liglig na namang episode ang mapapanood ngayong Saturday morning sa Sarap Diva pagkatapos ng Maynila sa GMA 7.’ q q q Matututunan ni Louie (Grae Fernandez) ang pinakamahalagang aral sa lahat sa pagsanib niya sa katawan ng kanyang inang si Mary Jane (Dimples Romana) upang malaman ang matinding sakripisyo nito para sa kanilang pamilya sa pagtatapos ng Wansapanataym Presents: Louie’s Biton ngayong Linggo. Sa paggabay ng fairy god leather, natutunan ni Louie na magpatawad at pahalagahan ang kanyang pamilya matapos niyang mabuhay sa katawan nina Ralph (Aljur Abrenica) at Melissa (Louise delos Reyes). Ngunit sa pakikipagsapalaran niya ngayon sa katawan naman ng kanyang ina, makikita ni Louie ang pagtitiis ni Mary Jane upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Mula sa pagiging janitress hanggang sa pagbebenta ng mga pagkain sa gita ng initan, gagampanan ni Louie ang lahat ng trabaho ni Mary Jane na tutulong sa kanyang magpakita ng lahat ng hirap at pagod ng kanyang ina. Ngayong alam na ni Louie ang dinaranas na hirap ni Mary Jane, ito na nga ba ang oras para humingi siya ng kapatawaran mula sa kanyang ina? Huwag na huwag palampasin ang kuwentong kapupulutan ng aral sa Wansapantaym Presents: Louie’s Biton ngayong Linggo ng gabi sa ABS-CBN.

