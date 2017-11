Enchong napasabak sa matinding iyakan sa MMK Bandera

KAPAG nalaman mong ampon ka lang, ano ang gagawin mo? Isusumpa mo ba ang tunay mong mga magulang dahil sa ginawa nila sa ‘yo? ‘Yan ang tema ng kuwentong mapapanood n’yo ngayong Sabado ng gabi sa Maalaala Mo Kaya hosted by Charo Santos. Bibigyang-buhay ni Enchong Dee ang kwento ng isang lalaking gagawin ang lahat para maiangat ang buhay ng kanyang pamilya sa kabila ng pagiging ampon. Lumaki si Jayvee sa kalinga ng mag-asawang sina Max (Julio Diaz) at Mary (Malou de Guzman). Kahit hirap sa buhay, hindi naman ito naging hadlang para mangarap si Jayvee na umasenso. Ngunit, isang rebelasyon ang malalaman ni Jayvee na gugulo sa kanyang mga plano – siya ay isang ampon at nabubuhay sa karangyaan ang tunay niyang pamilya. Paano nila lalampasan ang hamong ito sa kanilang tahimik at maayos na buhay? Mapatawad kaya ni Jayvee ang tunay niyang magulang? Makakasama rin sa upcoming episode sina Ara Mina, Miguel Vergara, James Blanco, Katya Santos, Kiko Matos, Lander Vera Perez at Lance Lucido. Ang MMK episode na ito ay sa direksyon ni Nuel Naval at sa panulat ni Benson Logronio. Ang MMK ay pinamumunuan ng Business Unit Head na si Roda dela Cerna at Star Creatives COO na si Malou Santos. Abangan ang isa na namang kuwentong tiyak na iiyakan ninyo at kapupulutan ng aral sa longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.