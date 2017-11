Coco: Ang dami ko mang sablay sa buhay, pero di mo ako pinabayaan! By Reggee Bonoan Bandera

Maraming nakapanood sa video greeting ni Julia Montes para sa kaarawan ni Coco Martin noong Miyerkules, Nob. 1. Ayon kay Julia, masaya siya sa lahat ng achievements ni Coco at unti-unti na rin nitong natutupad ang kanyang mga pangarap. Saksi rin ang dalaga kung gaano kabait ang aktor at kung gaabo ito kasarap katrabaho. Umani ng mga positibong comments ang pagbating ito ng aktres sa aktor. Matagal nang nababalita na magkarelasyon ang dalawa at halos lahat naman ng kanilang followers ay natutuwa sa dalawa at nagsasabing “bagay sila.” Oo naman, bagay naman talaga sina Coco at Julia. Kahit 36 years old na ang aktor ay hindi pa rin naman siya alangan sa 22 years old na aktres dahil baby face ang Teleserye King. Pero bago ang video greeting ay nag-post muna si Julia sa kanyang IG account ng litrato ni Coco na bagets pa at tila kuha sa teleseryeng pinagsamahan nila noon, ang Walang Hanggan (2012) at isang birthday cake. Nagniningning ang mga mata ni Julia habang binabati niya si Coco sa kanyang video greeting, patunay lang na hindi totoong naghiwalay na sila. Samantala, nag-post naman si Coco sa kanyang IG account ng kanyang litrato habang nakaupo at nakatingin sa swimming pool ng kanyang mansyon na napapalibutan ng mga puno. Nilagyan niya ito ng mahabang caption: “Thank you, Lord, sa lahat ng blessing mo sa akin at sa family ko. Ang dami ko mang sablay sa buhay at pagkatao ko, pero kahit kailan hindi mo ako pinabayaan at iniwan. “Salamat sa lahat ng mga taong nakasama ko sa paglalakbay, sa lahat ng naging parte ng buhay ko, at sa lahat ng mga taong tumulong at umalalay sa akin mula noon hanggang ngayon. “Sa family ko, sa mga kaibigan at katrabaho, sa mga boss ko, at sa lahat ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa akin, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat!”

