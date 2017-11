Morenang aktres maalaga sa katawan, mukha lang dugyot By Cristy Fermin Bandera

MUKHA lang palang hindi gaanong malinis sa pangangatawan ang isang female personality pero napakarami pala niyang ipinapahid sa buo niyang katawan para siya kuminis. Hindi kasi kaputian ang aktres, hindi siya tisay, kayumangging-kaligatan ang kanyang kutis at nangangarap din siyempre siyang pumuti kahit makinis naman ang kanyang balat. Kuwento ng aming source, “Sa biglang tingin kasi, e, parang wala siyang pakialam sa itsura niya. Nakatali lang ang hair niya, very casual siyang magbihis, parang hindi siya tidy tingnan. “Sabi nga ng isang nakakita sa kanya sa isang grocery nu’n, e, parang kagigising lang niya, parang pagkatapos niyang magmumog, e, nagpunta na agad siya sa grocery. “Kasi nga, e, wala siyang kaporma-porma, napakasimple lang niya habang ikot nang ikot. Kundi mo nga siya tititigang mabuti, e, hindi mo malalaman na siya pala ang babaeng ‘yun! “Ganu’n lang siya, super-simple lang, kaya ang akala ng iba, e, wala talaga siyang hilig sa pagpapaganda at pag-aalaga sa katawan niya. “Pero du’n sila nagkamali. Maraming ipinapahid sa buong katawan niya si ____ (pangalan ng magandang aktres), gumagastos siya sa mga cream na pampaputi, vain din siya kung tutuusin, pero hindi lang masyadong halatado ‘yun. “Marami rin siyang seremonyas bago humarap sa mga camera, hindi siya burara sa katawan, maalaga siya. Talaga lang sigurong ‘yun na ang balat niya, hindi na masyadong maputi, ‘yun ang natural skin shade niya,” kuwento ng aming impormante. Ang totoo ay walang hilig sa mga mamahaling kagamitan ang female personality, okey na siya sa mga ordinaryong kagamitan, hindi siya brand conscious. “Wala siyang pakialam sa mga branded stuff. Okey na siya sa kung anumang meron siya. Pero tingnan n’yo naman, napakaganda na ng buhay niya ngayon, bahay ang inuna niyang ipundar. “May mga branded stuff ka nga, pero umuupa ka lang naman ng tirahan, mas maganda na ang ganu’n sa kanya na ang priority, e, pangkinabukasan na mismo niya at ng family niya. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kitang-kita n’yo na ang clue kung sino siya, di ba?” natatawang pagtatapos ng aming source.

