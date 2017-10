Ex-actress pinopormahan ng DOM na katrabaho By Den Macaranas Bandera

MADALAS ma-misinterpret ang pagiging mabait ng isang tao lalo na kung babae ito. Ganyan ang nangyari sa isang pinuno ng isang samahan na aktibo sa pagbabantay sa mga kaso ng katiwalian at krimen sa ating lipunan. Ang akala ni Sir ay kursunada rin siya ng isang maganda pero may edad na rin nilang miyembro na isang dating artista. Sinabi ng ating cricket sa kanilang matagal na pagkakasama sa trabaho ay tila nagkaroon ng tama si Sir sa kanilang pretty na miyembro. Actually hindi lamang siya kundi maging ang isa pang stalwart sa kanilang grupo na bukod sa pagiging tisoy ay mayaman pa. Noong una ay medyo insecure rito si Sir pero nung naging mas malapit sa kanya ang dating aktres ay inakala niya na medyo nakalalamang na siya sa puso nito. Wala namang nagaganap na ligawan ayon sa ating cricket pero halata sa mga kilos ni Sir na matindi ang tama niya sa dating aktres. Bilang patunay kamakailan lang ay dinala pa niya sa anibersaryo ng TV program ng dating aktres ang pinakamakapangyarihang tao mula sa Mala-kanyang. Alam ni dating aktres ang mga pahaging at patama ni Sir, pero ngayon pa lang ay sinasabi na niyang hindi ito makaka-first base man lang dahil hindi raw niya type ang pormahang DOM (dirty old man) ni Bosing. Besides, may boyfriend si Madam na isang mayaman at gwapong negosyante ayon pa sa ating cricket. Ang pinuno ng isang maimpluwensiyang grupo na hindi pa man nagsisimulang manligaw ay busted na ay si Mr. D…as in Dapitan.

