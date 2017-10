Beking aktor maangas, isinuka ng showbiz By Cristy Fermin Bandera



MARAMING taon na pala ang nakararaan ay naging malaking problema ng isang kilalang production outfit ang isang male personality na kinuha nila para sa isang pelikula. Pero ‘yun na ang naging first and last movie ng male personality, inayawan na siya ng producer, isinuka rin ng production staff ang kanyang ugali. Bukod daw kasi sa pagiging maaksaya ng male personality sa negatibo dahil sa kahinaan niyang umarte ay masyado pa siyang maangas. Kuwento ng aming source na matagal na nagtrabaho sa produksiyon, “Wala siyang alam sa pag-arte, ham na ham siya, pero saganang-sagana siya sa kayabangan at kaangasan. “Siguro, para mapagtakpan ang kabanuan niya sa pag-arte, e, nagmamaangas na lang siya! Masyado kasi siyang vain, napakabanidoso niya, napakaarte niya sa katawan. Parang diring-diri siya sa paligid niya. “Kapag tinatawag na siya para sa rehearsal take, e, marami siyang dahilan. Kesyo alam na raw niya ang gagawin niya, samantalang du’n pa lang naman iniaayos ang blocking! “Maangas ang hitod na ‘yun, kaya anyare sa kanya? Una at huli na niyang movie ‘yun sa production dahil isinusuka siya ng buong staff!” simulang kuwento ng aming impormante. Pormang-lalaki ang personalidad na ito, pero nu’n pa man ay alam na ng mga taga-produksiyon na meron siyang bahid, kulay berde ang dugo ng tisoy na maa-ngas. “Heto na. Limang lalaki silang magkakasama sa movie. Kapag naka-briefs na sila, e, aligaga siyang masyado, hindi mapakali, palagi siyang nakatingin sa ibaba ng mga kasamahan niya. Natural, kitang-kita ‘yun sa monitor, di ba? “Kapag sinasabihan siya ng assistant director na pumokos lang, e, galit na galit siya! Kinukudaan niya ang AD, English pa siya kung magtungayaw! Ano ang naging kasunod nu’n? “Di ba, naging dyowa niya ang isang male personality na dating member ng isang pangkabataang afternoon show? Berde nga ang dugo niya! Walang nangyari sa career niya dahil sa sobrang kaangasan niya! “Ang name niya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, e, walang originality. Ginetlak lang niya ‘yun sa isang member ng sumikat na international group. Maraming nabubuwisit sa kanyang kaangasan, napakayabang ng becking ito, promise!” pagta-tapos ng aming source.

