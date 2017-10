Gf ni Paulo binu-bully ng bashers

UMAASA at ipinagdarasal ni Paulo Avelino na sana’y pang-forever na nga ang relasyon nila ng kanyang Filipino-Australian model girlfriend na si Jodie Elizabeth Tarasek.

Naniniwala ang Kapamilya hunk na isang napakalaking blessing ang pagdating ni Jodie sa kanyang buhay. Ayon sa aktor, nakilala niya ang dalaga sa isang “very weird time.” Nagkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang common friend.

“I just found someone who could be with me during these hard times, and who is willing to support me,” pahayag ni Paulo sa isang panayam.

Unti-unti na rin daw nasasanay si Jodie sa mundo ng showbiz, sa katunayan, nakilala na nito ang ilan sa

kanyang mga kaibigan noong um-attend sila ng Star Magic Ball.

“Medyo nagugulat pa rin siya pero parang nasasanay na rin. She gets a lot of hate messages as well like tweets or Instagram comments. Nasasanay na siya,” ani Paulo.

Samantala, bukod sa kanyang colorful lovelife, maswerte rin ngayon si Paulo sa kanyang showbiz career. In fairness, patuloy na humahataw sa ratings game ang afternoon teleserye nila ni Ritz Azul sa ABS-CBN na The Promise Of Forever.

Sa pagpapatuloy ng kuwento nito, oras na para harapin ni Sophia (Ritz) ang bagong yugto ng kanyang buhay sa rebelasyong siya ay nagdadalang tao, ngunit kaakibat nito ang matinding lungkot sa pag-aakalang patay na si Nicolas (Paulo).

Muling nagkrus ang landas nina Nicolas at Sophia para maghiwalay ring muli, matapos magdesisyon ang “immortal man” na tumalon sa isang bangin upang talikuran na ang nakaraan at hindi na idamay pa ang babaeng minamahal sa gulo ng kanyang buhay.

Ngunit sa kabila ng dalamhating nadarama, madidiskubre ni Sophia na nagbunga ang pagmamahalan nila ni Nicolas, dahilan naman para ikagalit ng kanyang mga magulang at magdesisyon siyang umalis sa kanilang tahanan.

Sabay naman sa pagkakahiwalay nila ng landas, hindi titigil si Marlon (Tonton Gutierrez) sa paghahanap kay Nicolas upang makapaghiganti at tuluyan nang magawa ang miracle drug na magpapayaman sa kanilang angkan.

Sapat nga ba ang pag-ibig upang muling magtagpo ang mga landas nina Sophia at Nicolas?

Huwag palampasin ang kuwento ng pangako ng walang hanggang pag-ibig sa The Promise of Forever, sa ABS-CBN.