Hunk actor naka-cowboy costume nang umeksena sa bar By Cristy Fermin

NAKAKAALIW ang kuwento ng aming mga impormante tungkol sa isang hunk actor na mukhang may kaalatan ngayon ang career. Sa isang bar ang eksena, may nakitang lalaking naka-cowboy outfit ang isang tropa, nagkatawanan ang grupo ng mga kalalakihan. Kabayo na lang daw kasi ang kulang sa gayak ng lalaking hindi pa nila kilala. Ano raw kaya ang nakain niya para magsuot ng pang-cowboy samantalang wala namang costume party na ginaganap sa bar? Nilapitan ng grupo ang lalaki, pamilyar sa kanila ang itsura ng naka-cowboy outfit, hindi nga sila nagkamali ng duda. Kuwento ng aming source, “Tama! Si ____ (pangalan ng isang hunk actor) nga ang naka-cowboy outfit! Siya nga at wala nang iba pa! Siya talaga ‘yun kahit pa halos natatakpan na ng big hat niya ang face niya! “At may consistency ang male personality, kung may labanan nga nu’ng gabing ‘yun, e, siya talaga ang mananalo, dahil cowboy na cowboy ang dating niya. “Wala ka nang hahanapin pa sa kasuotan niya. Mula ulo hanggang paa, isa siyang cowboy, promise!” kuwento ng aming impormante. Dahil walang masyadong trabaho ngayon si Mr. Cowboy ay inaaliw na lang siguro niya ang kanyang sarili. Kesa nga naman sa maburyong siya sa bahay ay mas gusto niyang libangin ang kanyang sarili sa pag-iikot-ikot sa iba-ibang bar. “Paborito niya talaga ang cowboy outfit, kahit naman nu’n, e, ganyan na siya talaga. Dumarating siya sa taping na kabayo na lang din ang kulang sa kanya dahil sa gayak niya. “Paborito niya siguro ang mga cowboy movies, kasi, kapag nakaganu’ng outfit siya, e, kumpleto talaga ang mga abubot niya sa katawan, kabayo na lang talaga ang kulang. “At talagang sa mismong bar siya nakapuwesto nu’ng gabing ‘yun, hindi siya kumuha ng table. Parang ginagaya niya talaga ang mga bumibida sa mga cowboy movies na nasa bar lang. “Sayang siya, naudlot ang career niya, wala kasi siyang tiyaga. Mabilisan ang gusto niyang pagsikat, ‘yung parang hindi siya gaanong nahihirapan. Diet na diet ang career niya ngayon, sayang naman siya,” napapailing na lang na kuwento ng aming source. Bradly Guevarra, Tita Nene Ulanday, Ching Bautista Silverio at Jon, hindi kayo mahihirapang manghula, dahil kilalang-kilala n’yo kung sino si Mr. Cowboy.

