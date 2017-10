Mag-aaral pa ba o magta-trabaho na?

Sulat mula kay Jona ng Tikay, Malolos City, Bulacan

Dear Sir Greenfield,

Kasalukuyan akong nag-aaral ng Education kaya lang mukhang mahihinto na ako pagkatapos ng sem na ito, kasi bukod sa humina ang kita ng tatay ko sa kanyang pinagta-trabahuhang pabrika, nagkasakit pa ang nanay ko at kailangang ipagamot. Kaya sabi ng tatay ko pag gumaling na lang daw ang nanay ko saka uli ako mag-aral. Pero pinilit pong mangutang ng nanay ko at napautang naman siya kaya ibigay sa akin yong inutang nya at sabi mag-enrol daw po ako sa susunod na sem dahil gusto nya daw pong makatapos ako ng pag-aaral. Balak ko pong humito muna at mamasukan bilang tindera at huwag na lang akong magtuloy sa pag-aaral? Ano po ba ang maganda kong gawin, ituloy ko na lang ang pag-aaral o mgatrabaho na lang ako? December 17, 1998 ang birthday ko.

Umaasa,

Jona ng Bulacan

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Maganda at matayog naman ang Fate Line (Illustration 1. arrow 1.) sa iyong palad. Malinaw na tanda na hindi ka mahihinto sa iyong pag-aaral, kahit na magkautang-utang pa ang iyong mga magulang. At sa sandaling nakatapos ka ng pag-aaralan malamang na ikaw ang isa sa mga anak na mag-aahon sa kahirapan sa inyong pamilya.

Cartomancy:

Ace of Clubs, Six of Diamonds, at Seven of Hearts ((Illustration 1.) ang lumabas. Ang mga baraha ang nagsasabing hindi ka mahihinto ng pag-aaral, at sa sandaling nakatapos ka ng kursong Education malaki ang posibilidad na makakapasa ka sa board exam hanggang sa tuloy-tuoy ng maging magaling at mahusay na guro.

Itutuloy…

