Carmina balik-Pepito Manaloto after 6 years

MATAPOS maging special guest sa primetime series ni Marian Rivera na Super Ma’am, magkakaroon na rin sariling serye si Carmina Villaroel sa GMA 7. Plantsado na ang nasabing proyekto para kay Carmina kaya siguradong magtatagal pa siya sa GMA 7. Balitang swak na swak sa misis ni Zoren Legaspi ang magiging role niya sa bagong Kapuso series. Sinu-sino kaya ang makakasama niya sa progrmang ito at anong klaseng karakter ang gagampanan niya? ‘Yan ang kailangan n’yong abagan. Samantala, balita ring magbabalik na si Carmina sa Kapuso sitcom na Pepito Manaloto na pinagbibidahan nina Michael V at Manilyn Reynes. Sa ilang litratong kumalat sa social media, makikita si Carmina kasama ang cast at production staff ng Pepito Manaloto. May photo sila nina John Feir at Ronnie Henares at meron din siyang litrato kasama sina Nova Villa, Ronnie at Manilyn. Caption ni Ronnie Henares sa picture nila: “Fun time as always with these ladies! Soo good to have @mina_villarroel in the show again!” Sa Instagram photo naman na in-upload ni John Feir kasama nila ni Carmina sina Bitoy, Jen Rosendahl, Jessa Zaragoza at Jake Vargas na may caption na: “Welcome back Maricar @mina_villarroel!” Kung matatandaan, isa si Carmina sa mga original members ng cast ng Pepito Manaloto na nagsimula noong 2010. Pero noong 2011, umalis sa programa si Carmina at lumipat sa ABS-CBN.

