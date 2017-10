Horoscope, October 31, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: May hindi inaasahang suwerteng matatanggap. Sa pinansyal, sa tulong ng isang Cancer, madadagan ang kinikita. Sa pag-ibig, tuloy ang masarap at mainit na relasyon. Mapalad ng 3, 6, 16, 24, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kedemel-Om.” Red at Purple ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Apoy ang iyong suwerte. Kaya habang nagliliwanag ang mga sementeryo sa araw na ito at sa araw ng bukas marami at ibat-ibang suwerte ang darating. Sa pag-ibig, magiging mainit ang pakikipagniig sa kasuyong mahilig. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Harim-Hara-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Kailangan ang pagkilos, dahil pagkilos lamang ang sure na paraan upang ikaw umunlad. Sa pinansyal, simulan na ngayon ang noon pa naiisip na pagkakakitaan na may kaugnayan sa pagkain. Sa pag-ibig, kikiligin ang kasuyo sa kakaibang istilo ng romansa magaganap. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Black at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kalimutan na ang nakaraan! Magbagong simula ngayon upang kumita ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, simulan ng maghanap ng bagong mamahalin sa katauhan ng isang Libra. Mapalad ang 8, 17, 26, 33, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Akyata-Om-Purana.” Silver at purple ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag makisawsaw sa usapan na iba. Sa pinansyal at pag-ibig, imbis na atupagin ang pakikipag-tsismisan, ang asikasuhin ay ang sariling pamilya at ang pagpapayaman. Mapalad ang 3, 18, 21, 27, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jagat-Guro-Nema-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Apoy ang iyong elemento. Kaya habang maraming mga kandilang nakatulos sa sementeryo, maraming suwerte ang darating sa iyo. Sa tuwing magdarasal, humiling sa liwanag ng kandila. Sa loob ng 40 days, matutupad ang iyong kahilingan. Mapalad ang 8, 19, 25, 34, 39 at 44. Mahiwag mong mantra: “By the power of the candle, By the power of light, All these luck, So be mine.” Gold at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Suweldo na naman! Supilin ang ugaling pala-gastos! Umpisahan na ngayon ang operation pagpapaunlad ng kabuhayan. Sa pag-ibig kumbinsehin ang kasuyo na tulungan ka na rin niya na magipon ng maraming-maraming pera. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra” Silver at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hanggat may panahon pa at maganda ang kita, mag-ipon at mag-savings para sa future. Sa ganyang paraan, ngayon pa lang ay pinaghahandaan na ang future, magkakaroon ka ng security at peace of mind sa panahon ng iyong pagtanda. Mapalad ang 6, 12, 24, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harem-Aum.” Red at white ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Bukas ngayon ang pintuan ng langit. Gumawa ka ng pagtulong sa mga taong nangangailangan ng walang nakaka-alam. Dobleng biyaya at pagpapala ang babalit sa iyo bago sumapit ang buwan ng Disyembre. Mapalad ang 1, 14, 22, 37, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Malapit na ang birthday mo! Ngayon pa lang paghandaan na kung paano ise-celebrate ang iyong kaarawan upang makatipid. Sa pag-ibig, may espesyal na regalo kang matatanggap sa iyong kasuyo na hinding-hindi mo malilimutan. Mapalad ang 3, 16, 21, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Devah-Om.” Maroon at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Mawawala ang kalungkutan dahil makakatanggap ka ng malaking halaga ng salapi. Sa paglalakbay, mag-ingat sa pagbibiyahe. Sa pag-ibig, may isang hindi inaasahang romansang magaganap. Mapalad ang 4, 19, 28, 33, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Kurvan-Aum-Adhenan.” Beige at magenta ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Mali ang ginagawa mo sa ngayon. Magbago ka, upang magbago din ang iyong kapalaran. Paanop ka magbabago? Sundi ang advice ng isang Virgo – siya ang may malaking maitutulong sa mga suliranin mo. Mapalad ang 1, 13, 26, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jeva-Om.” Black and white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Water ang ruling element ng Pisces. Sa pinansyal, may babala ng karamdaman, upang masawata ang anomang sakit, laging kumain ng pagkaing maraming tubig, gayon din ng mga pagkaing nakukuha sa tubigan. Ang mga pagkaing nabanggit, ang magpapalusog at magbibigay sa iyo ng dagdag na suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 2, 7, 16, 25, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Beejaa-Om.” Green at blue ang buenas.