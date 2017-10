Harry Roque kasing tabil ng dila ni Duterte By Jake Maderazo Bandera

SIMULA Nov. 6, si da-ting Kabayan partylist Rep. Harry Roque ang papalit kay Ernesto Abella bilang Presidential Spokesperson. At hanggang ngayon, wala pang balita kung bakit pinalitan si Abella ma-liban sa ugong na ililipat ito ng pwesto.

Pero, bagay o tama ba ang desisyon ni Presidente na kunin si Harry?

Sa social media, si-nabi ni Harry na ang mga nalathalang pahayag ng pangulo sa isyu ng human rights ang nagtulak sa kanyang tanggapin ang posisyon. Kailangang ituon sa mamamayan ang totoong posisyon ng gobyerno sa isyu ng human rights.

At ang spokesperson ang araw-araw na hinihintay ng taong magpaliwanag ng intensyon ng pangulo sa mga isyu. A-yon pa kay Harry, sisikapin niyang bawasan o mabura ang mga pahayag ng Malakanyang na parang sumusuporta pa sa genocide o mga paglabag sa fundamental human rights.

Isang kapansin-pansin na kakulangan, tingin ko, ay hindi abugado si Abella kundi “pre-med”, Divinity at “Social Development” ang kanyang “strong points. Kayat ang kanyang paliwanag sa isyung legalidad lalo sa EJK at human rights ay medyo kulang.

Ayon pa kay Roque, tinawagan niya si Secretary Abella at naiintindihan daw siya nito lalo’t hindi niya hiningi ang pwesto at nagulat din siya nang i-announce ito ng pangulo sa kanyang birthday party.

Sa mga reporters at opinion makers, ang playful language ni Roque ay bagay raw sa pala-kwentong si Duterte.

Sa totoo, TV soundbite favorite din si Harry dahil sa kanyang “telegraphic punches” kay Sen. Leila de Lima noong Bilibid drugs hearing. Nakita rin ito sa Jennifer Laude case na umakyat pa siya ng bakod na alambre sa kulungan ng Amerikanong si Pemberton sa Camp Aguinaldo. Nilabanan din ang mga Ampatuan na pumatay ng 57 journalists bukod pa sa pagpapakulong sa magkapatid na Palawan Gov at mayor na pumatay kay environmentalist broadcaster na si Jerry Ortega. Mga high profile na kasong nagpasikat sa kanyang matabil pero mala-punyal na opinion.

Sa bago niyang posisyon at umiinit na debate sa extra-judicial killings, angkop na angkop si Roque, dahil siya ay isang abugado rin na kayang ipaliwanag ang ibig sabihin ni Duterte.

At sa isyu ng EJK na binabato ng mga kritiko at EU parliamentarians at activists, si Roque ang “alas” na binunot ni Duterte na kahit sa um-pisa ay kay Binay sumuporta.

Si Roque ay bihasa sa International human rights law at unang-unang Asian na pinayagang humarap sa International Criminal court at nakipagtagisan mismo sa United national War Crimes Tribunal for Rwanda. Nahalal din sa Governing council ng Asian Society of International Law at International Criminal Bar. Bukod dito, siya ay founding Editor in Chief ng Asia Pacific Yearbook of International Law. Kung nitong higit isang taon ay lost in translation si dating Spokesperson Ernesto Abella sa EJKs at human rights violations, ang pagpasok ni Roque ay maglalagay sa tamang perspective sa maraming isyu. Nariyan ang alegasyon na “state-sponsored” o tila “genocide” ang mga pagpatay sa war on drugs kaya naman “war criminal” daw itong si Duterte at sasampahan ng kaso sa International Criminal Court.

Abangan!

