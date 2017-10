Horoscope, October 30, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: May kokontra sa binabalak! Wag magpadaig sa mga taong may negatibong pag-iisip. Kung papairalin ang tapang malaking halaga ng salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, okey pa ring makisama sa isang Cancer. Mapalad ang 6, 18, 24, 30, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare-Rama.” Blue at red ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Nakahanda na ba ang mga kandila at bulaklak? Ilang araw na lang Undas na! Upang hindi ma-traffic sa pagpunta sa mga namayapang mahal sa buhay, ngayon palang dalawin na sila. Gawin mo yan, “dahil ang mga patay ay buhay pa rin naman” ipapanalangin ka nilang bigyan ng magagandang kapalaran. Mapalad ang 4, 10, 19, 36, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohri-Om-Mohti.” Maroon at beige ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Mahirap mawalay sa pamilya, pero kailangang tiisin u-pang kumita ng malaking halaga. Kung paanong lagi mong naalala ang kasuyo, ganon din naman siya sa iyo. Sa araw ng bukas, may pangako ng masarap na romansa! Mapalad ang 3, 15, 30, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Om.” Gray at gold ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Maraming sopresa ang darating! Isang Aquarius ang biglang mag-aabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig ihanda ang sarili sa biglaang romansa – maligong lagi at palitan na ang nagtututong ng underwear! Mapalad ang 5, 18, 23, 26, 38, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Venit-Om.” Green at pink ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Kung hindi ka makapili sa maraming option, wag mag-alaala, ang kapalaran ang pipili para sa iyo ng pinaka-the best. Ang mahalaga lagi kang magdasal at manalangin sa Maykapal. Sa pag-ibig kusang darating ang paborableng sitwasyon upang mairaos ang init ng katawan. Mapalad ang 6, 18, 29, 30, 39, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Kaleneha-Manhata-Om.” Blue at maroon ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Walang pag-asenso kung laging aasa sa ibang tao. Panahon na upang tumayo sa sariling mga paa. Sa pag-ibig, sa pagkakataong ito, hindi sila ang dapat masunod, kundi ang tinitibok ng iyong puso. Mapalad ang 2, 11, 16, 27, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agna-Agara-Om”. Red at pink ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — May darating na malaking halaga ng salapi! Matutong magtipid at mag-ipon upang hindi na muling maubusan ng pera. Sa pag-ibig, simpleng date na lang ang dapat para hindi magastos. Mapalad ang 4, 14, 21, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salve-Me-Om”. Yellow at violet ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Hindi pupuwedeng wala kang ginagawa sapagkat ang mga Libra ay madaling nanghihina kapag tatamad-tamad at hihilahilata. Sa pag-ibig, mamayang gabi may pangako ng isang masarap na romansa. Mapalad ang 5, 11, 23, 28, 33, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. White at lilac ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Simpleng buhay ang susi upang magtagumpay. Wag gawing kumplikado ang pakikipag-relasyon. Sa pinansyal, sundin ang advice ng isang kaibigang Sagittarius. Mapalad ang 9, 14, 26, 39, 42, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Om-Govinda”. Purple at magenta ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang laging pagpalain ang bawat araw, magsimba muna o kaya’y laging dumaan sa bahay dalanganin. Kung ikaw ay taong madasalin, kahit anong pagsubok ang dumating hindi ka mabibigo, sa halip lalo pang lalago ang kabuhayan. Mapalad ang 5, 16, 25, 34, 38, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Mihi-Omne-Venit.” Yellow at green ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Unahing tapusin ang mga bagay na pagkakaperahan. Ipaunawa sa kasuyo na kailangan nyo ng yumaman at ito ay dapat ng simulan ngayon! Mapalad ang 3, 15, 27, 33, 42, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sarva-Om-Dushta.” Purple at green ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Makuntento sa kasalukuyang kalagayan. Alalahaning higit na masaya ang buhay ng simpleng pamilya, kaysa sa ubod ng yaman. Sa pag-ibig, wag nang mag-isip na palitan ang kasuyo, okey na siya kaysa sa wala. Mapalad ang 6, 9, 19, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. Maroon at pink ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Dagdag na sipag ang dapat upang madagdagan din ang iyong kinikita. Sa pag-ibig, pagpasensyahan ang kasuyo. Sa bandang huli mauunawaan ka rin niya. Mapalad ang 7, 16, 28, 34, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.” Purple at red ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.