Magnanakaw na starlet buking ang modus sa loob ng comedy bar; talent manager nabiktima By Cristy Fermin Bandera

GANITONG-GANITO ang kapaligiran nu’n. Malapit na ang Todos Los Santos, kaya nagkaisa ang isang grupo ng mga production staff na magbanlaw ng pagod sa isang comedy bar, bago sila mag-uwian sa kani-kanilang probinsiya. Sa pagdating nila sa comedy bar ay nandu’n ang isang starlet. Marami nang nagagawang proyekto ang female personality na ito, pero starlet pa rin ang tawag sa kanya ng mas nakararami, kahit pa nagkaroon ng pagkakataong ginastusan siya ng isang produksiyon para siya makilala. Aligaga ang starlet, hindi siya mapakali, hanggang sa naki-table siya sa grupo ng mga production staff. Nagkataon namang dumating at nakihalubilo sa grupo ang isang kilalang manager. Kuwento ng aming source, “Mamahalin ang cellphone ng manager, hinawakan pa nga ‘yun ni ____ (pangalan ng starlet), tiningnan-tingnan niya. May kinausap lang sa kabilang table ‘yung manager, pero nakuha na agad ng girl ang phone. “Kitang-kita ng staff na binabaklas ng starlet ang phone, inaalis niya ang SIM card, pati ang magandang tali ng phone. Sa ilalim ng mesa niya ginagawa ang pag-oopera sa cellphone. “Maya-maya, e, umalis na siya, bitbit na ang phone ng manager na takang-taka, dahil iniwan lang niya sandali ang bonggang-bongga niyang phone, e, biglang kinain na ng laho! “Pero pahiyang-pahiya ang starlet, nilapitan siya ng isang female personality, ipinababalik sa kanya ang cellphone sa manager. Deny-to-death pa ang starlet, pero madiing sabi sa kanya ng female personality, ‘Kapag hindi mo ibinalik ang cellphone ngayon din, kakaladkarin kita at ipakukulong! Kitang-kita ng mga ka-table mo ka-nina kung paano mo tinanggal ang SIM card sa ilalim ng mesa.’ “Walang nagawa ang starlet, kinuha niya sa bag ng sister niya ang phone, iniabot niya sa female personality na galit na galit sa kanya. Bago kasi ang insidenteng ‘yun, e, nahuli ring nagnakaw ng LV wallet ng isang customer ang girl. “Kinuha niya ang datung sa wallet, inilagay niya ang wallet sa pinaka-flush ng bowl, nagbarado ang flush dahil humarang ang wallet. “Napapanood pa rin hanggang ngayon ang starlet sa isang network, kailangang mag-ingat ang mga kasamahan niya, dahil matingger-Z ang starlet,” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, mahihirapan kayong tumbukin kung sino ang starlet na ito dahil mas kilala pa nga ang nanay niya na tagasuporta ng isang pulitiko.

