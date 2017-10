Ai Ai binigyan ng pang-shopping ng anak; Sharon nainggit, malalim ang hugot kay KC Bandera

ANO kaya ang na-feel ni KC Concepcion sa naging hugot ng kanyang inang si Megastar Sharon Cuneta nang mabasa ang Instagram post ni Ai Ai delas Alas tungkol sa kanyang anak na si Sancho. Tila may himig inggit kasi ang naging komento nito sa IG message ng kanyang BFF na si Ai Ai kung saan ipinagmalaki ng Comedy Queen ang kabaitan at pagiging sweet ni Sancho. Pinasalamatan ni Ai Ai ang anak nang bigyan siya nito ng pera mula sa kinita nito sa teleseryeng FPJ’s Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin sa ABS-CBN. Ani Ai Ai, “Thank you very much mabait kong baby boy .. sumweldo na kasi sya sa FPJ’S ANG PROBINSYANO. Naiyak ako grabe BINIGYAN nya ko ng sweldo nya ( pati charity na binibigyan ko nag bigay din sya). “I love you anak so much !!! napaka swerte ko sa buhay mabait ang mga anak ko at wala kayong sakit .. SALAMAT PANGINOON SA BLESSINGS NA ITO. “Gabayan nyo po at parateng bigyan ng super work ang mabait kong anak na si sancho vito AMEN… mahal na mahal kita anak maraming salamat .” Ito ang mahabang caption ng komedyana sa ipinost niyang picture nilang mag-ina kasama ang sulat ni Sancho. Narito ang laman ng “love letter” ng aktor para sa kanyang ina. “Dear Mama, “Ma! Pang shopping mo hehe. Wala pa toh sa kalahati sa binibigay mo po sa akin, gusto ko lang po i-share sa’yo ma yung perang pinagpaguran ko. “I LOVE YOU SO MUCH! “Sancho Vito.” Dito nga nag-comment si Sharon ng, “Nakakatouch naman BFF… Wala pa akong anak na gumawa niyan!” Na sinagot naman ni Ai Ai ng, “BFF binilhan ka naman ni KC [Concepcion] ng lalagyan ng bag mahal din yun bff hehehe yung parang ref.” Marami sa followers nina Ai Ai at Sharon ang nagsabi na sila ang nahiya para kay KC dahil ang unang magiging reaksyon nga ng makakabasa ng hugot ni Mega ay parang walang kuwentang anak si KC. Sabi nga ng isang nakausap namin, parang pinatuyan lang ni Sharon na may kinikimkim siyang sama ng loob o tampo sa kanyang panganay.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.