Horoscope, October 29, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: May kalungkutang madarama! Ganyan talaga lahat naman tayo ay dumadanas ng problema. Sa susunod na mga araw makakabawi ka rin. Sa pag-ibig, ang kasuyong Cancer ang nilalang na magpapasaya ng araw. Mapalad ang 8, 17, 26, 35, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Name-Narada-Om”. Green at pink ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansiyal, sa lakas ng loob kikita ka ng mas malaking halaga. Sa pag-ibig, bagong istilo ng pakikipag-romansa ang dapat, upang muling mag-alab ang relasyon. Mapalad ang 1, 7, 16, 25, 28, 34 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Omita-Om.” Red at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Mabilis na pagkilos ang dapat! Kung patuloy kang kukupad-kupad, mabagal din ang dating ng pera. Sa pag-ibig, wag mag-aksaya ng panahon, yayain ang kasuyo sa isang tahimik na silid. Mapalad ang 6, 9, 27, 35, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jana-Kaliyuga-Jana-Om.” Violet at maroon ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Higit kang kikita ng malaking halaga kung sa halip na isip, emosyon at paawa effect ang gamitin. Sa pag-ibig, patuloy ang sarap at ligaya habang nagpapatianod sa tinitibok ng puso. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Bhakti-Bhakti-Hare.” Red at beige ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Maraming oportyunidad ng pagkakakitaan ang darating habang lumalapit ang Halloween at ang Kapaskuhan. Sa pag-ibig, magugulat ka sa kakaibang kapusukan ng kasuyo. Mapalad ang 6, 15, 24, 30, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Krisna-Om”. Red at green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Hindi sa kayabangan nakukuha ang pagpapayaman, kundi sa pagsisinop ng kabuhayan. Matutong magtipid at maging maabilidad sa lahat ng bay. Sa pag-ibig, ikaw na ang magpakumbaba, upang muling uminit ang relasyon. Mapalad ang 1, 4, 19, 28, 36 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Veda-Rata-Vada.” Orange at green ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang magtamo ng malaking kita kailangang kumilos ka. Simulan ang negosyong may kaugnayan sa modernong kagamitan. Sa pag-ibig, nasasawa na ang kasuyo sa mga kuwentong walang kabuluhan, romansa ang kaingan niya. Mapalad ang 2, 14, 27, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhama-Yokti-Om.” Gold at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Punuin ng pag-ibig ang bawat araw. Mahalin pang lalo ang mga taong nagbibigay sa iyo ng tulong at salapi. Sa pakikipag-relasyon ipadama pang lalo ang pagmamahal sa kasuyo, upang hindi siya mawala. Mapalad ang 6, 9, 24, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohaya-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Huwag paglihiman ang kasuyo upang ang relasyon ay hindi mabalaho. Sa pagiging tapat at totoo dagdag na ligaya ang makakamit. Sa pinansyal, tuloy ang pag-angat ng kita mula sa mga produktong may kaugnayan sa butil. Mapalad ang 4, 7, 19, 36, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohri-Om-Mohti.” Purple at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Hindi dapat magtiis na lang! Kung hindi ka magsisikap at magsisipag, paano ka makakaahon sa kahirapan? Sa pag-ibig, gawing inspirasyon ang minamahal upang kumita ng maraming-maraming pera. Mapalad ang 7, 16, 24, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Katha-Upanisad-Om”. Black at red ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansyal, upang umunlad at yumaman pairalin ang ugaling materyoso. Sa pag-ibig, pairalin ang pagiging mapagmahal upang lalo pang lumigaya at sumarap relasyon. Mapalad ang 6, 11, 30, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bhanah-Om.” Maroon at green ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Ipagpatuloy ang pagiging makulit. Sa pinansiyal, sa kakukulit sa kliyente, kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kulitin ang minamahal, upang makuha ang iyong gusto. Mapalad ang 7, 13, 22, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Gosvami-Om.” Yellow at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Kung laging nakatikom ang bibig mas maraming pera ang makakamit. Sa pag-ibig, mas magiging maligaya ang pakikipag-relasyon sa kasuyong Aries kung lagi kang susunod sa kanya. Mapalad ang 1, 12, 23, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Anilam-Om-Atram,” Blue at maroon ang buenas.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.