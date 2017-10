Matutupad kaya ang pangarap na sundalo By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Raymond ng Castellano, Calatraba, Negros Occidental

Dear Sir Greenfield,

Isang taon na po akong stop sa pag-aaral, dahil alang pera pang enroll, kaya lang ng dumating dito sa aming province ang uncle ko para magbakasayon ang sabi nya mag-sundalo na lang daw ako. Kaya lang hindi ko alam kung makakapasa ako. Sa bagay gusto ko din maging sundalo o kaya ay pulis, kaya nais kong ipabasa sa inyo ang aking kapalaran kung may pag-asa bang ako ay maging isang pulis o kaya’y sundalo kapag sinunod ko ang suggestion ng aking uncle na isang opisyal ng militar at nangako siya na susuportahan nya daw ako sa aking mga pangangailangan. Isinilang po ako nuong April 18, 1998.

Umaasa,

Raymond ng Negros Occidental

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Medyo lumabo pero luminaw din at nagpatuloy na humaba at kumapal ang Fate Line (Illustration 1-1 arrow 1. at arrow 2.) sa iyong palad. Ibig sabihin sa sandaling nakapasok ka na sa college, bilang pulis o militar, sa tulong na din ng iyong uncle na isa ng sundalong may katungkulan maluwalhati kang makakatapos ng pag-aaral at sa bandang huli, matutupad mo ang pangarap sa iyo ng iyong uncle mo at pangarap mo na rin sa ngayon – ang maging isang pulis o kaya’y maging isang sundalo.

Cartomancy:

Jack of Spades, Ten of Diamonds at King of Diamonds, ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing bastat lakasan mo lang ang iyong loob, sa iniisip mong larangan, bilang alagad ng batas o kaya’y pagiging isang sundalo, Oo sa umpisa ay maraming pagsubok at mahihirapan ka, pero sa bandang huli maluwalhati ka ring makakatapos ng pag-aaral.

Itutuloy…

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.