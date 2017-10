Damit, alahas na isinusuot ni female star pwede nang ipambili ng mansyon By Cristy Fermin Bandera



SA isang napakasimpleng gayak lang pala ng isang popular na female personality ay puwede nang ipagpatayo ng bahay ang kabuuang halaga ng kanyang kasuotan. Tama, ganu’n nga siya kabongga, kaya maraming nai-Spell I sa kanya. Mula ulo hanggang paa ay branded ang kanyang outfit, daang libo ang halaga, kapag idinagdag pa ang halaga ng kanyang mga alahas ay ‘yun na! Kuwento ng aming source, “Correction! Sa mga simpleng araw lang ‘yun, ha? Ibang-iba siya kapag may pupuntahang malaking party, mas bongga ang dating niya, mansion ang puwedeng ipatayo sa sobrang bonggacious ng gayak niya! “Sa shoes niya pa lang, e, magkano na, ang outfit niya na puro top of the line ng mga branded na kumpanya? Talagang makapagpapatayo ka na ng bahay sa mga isinusuot ni ____(pangalan ng bonggang female personality). “Kaya maraming naiinggit sa kanya, may mga trying hard na personalities d’yan na pumuputok ang butse kapag nakikita siya, imagine nga naman, sa mga alahas pa lang na isinusuot niya, e, hindi mo na siya mahahabol! “Tulad ng isang girl diyan na matagal nang Spell I sa kanya, ginagawa talaga ng babeng ‘yun na makipagkumpetensiya sa kanya, pero sorry na lang, ipinanganak siyang may nakasupalpal na gintong kutsara sa bibig niya! “Hindi siya jologs, ‘no! Matagal na siyang nakapagsusuot ng mga branded, walang-wala ‘yun sa family niyang richie-richie talaga!” nakataas ang kilay na simulang kuwento ng aming impormante. Super-eleganteng pagmasdan ang popular na female personality. Kahit yata basahan lang ang isuot sa kanya ay lulutang at lulutang pa rin ang kanyang ganda na hindi kailanman pinakialaman ng siyensiya. “Kaya wala talagang binatbat sa kanya ang isang girl d’yan na matagal nang gustong maging siya! Tama, sa sobrang inggit niya, e, gaya lang siya nang gaya, kopya siya nang kopya, habang cool na cool lang naman ang sosyalerang girl! “Saging lang ang may puso! Sorry na lang sa inggit na inggit na girl sa kanya! Aaaaawwww!!!!” napapailing na pagtatapos ng aming source. Ay, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino ang girl na ginagaya at kung sino rin ang babaeng inggit na inggit sa kanya!

