Pacman: Nagkamali ako noon…pero ito ang destiny ko!

KAKAIBANG Sen. Manny “Pacman” Pacquiao ang mapapanood sa pinakabagong drama anthology ng GMA na Stories for the Soul ngayong Linggo ng gabi.

Sa programang ito niya maipapakita kung ano ang pinakamahalagang misyon niya sa buhay—ang ibahagi ang salita ng Diyos kahit gaano pa kahirap ang mga pinagdaanan niya noon.

“Ang Panginoon ang nagbigay sa akin ng conviction. There are so many challenges in my life that time. May mga times na nagkamali ako pero masasabi ko na ang Panginoon ang may gawa ng lahat. I believe this is what I am meant to do—to scatter His words through this show,” aniya.

Ipinagmamalaki rin niya ang mga istoryang tampok dito dahil ito ay makakapagbigay ng pag-asa sa mga tao para maging inspirasyon pa sa iba.

“Looking forward ako na makita ng manonood ‘yung inspirasyon at Word of God na talaga namang makakatulong sa pamilya o sa bawat problema na nararanasan nila especially on how to become strong.

“Gusto rin sabihin ng show na ito na yung dami ng challenges mo sa buhay, hayaan mo lang. Dadating ang panahon na makikita mo ang salvation ni God sa buhay mo,” dagdag ni Pacman na naniniwalang may pag-asa pa ring magbago ang mga taong naliligaw.

Layunin ng Stories for the Soul na magpakita ng mga kuwento ng inspirasyon mula sa Bibliya o ang tinatawag nilang greatest book ever written.

Bibida sa pilot episode ng show sina Andrea Torres, Mike Tan at Shamaine Buencamino.

Hango sa kwento ng Story of Ruth, bibigyang buhay ni Andrea ang karakter ni Linda, isang ulila na nakahanap ng tunay na pagmamahal kay Manuel. Nang akala niyang ayos na ang lahat, mabubyuda siya nang mamatay ang asawa niya dahil sa aksidente.

Dahil mag-isa sa buhay, pipiliin ni Linda na sumama sa kanyang biyenan na si Gloria na nagluluksa rin sa pagkamatay ng kanyang anak.

Kahit na may maganda na silang samahan ni Linda, pipilitin pa rin ni Gloria na magsimula muli ang una at sasabihing iwan na siya nito. Ngunit makikilala ng dalaga si Ramon at mamahalin ito.

Magkatuluyan kaya sina Linda at Ramon? At maging dahilan kaya si Ramon para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Linda at Gloria?

Sa direksyon ni Mark dela Cruz, abangan ang pagsisimula ng Stories For the Soul ngayong Linggo, 11:35 p.m. sa GMA.