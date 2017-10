Magkakabalikan pa ba? (2)

Sulat mula kay Jenny ng Sto. Tomas, Tibalog, Davao del Norte

Problema:

1. May ka-chatmate po ako for more than one year at bale may relasyon na kami. Long distance relationship po ito kasi nasa abroad siya. Kababayan ko po siay sa Davao. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang siyang nakipag-break sa akin, may two weeks na ang nakakaraan sa katuwiran niyang nagsasawa na raw siya sa ganoong set-up ng relasyon namin. Pero sa ngayon paminsan-minsan ay nagcha-chat pa rin kami pero hindi na tulad ng dati na talagang magka-close talaga kami. May nasabi siya sa aking balak niyang magbakasyon sa Davao sa April 2018. Matuloy kaya ito at maaari kayang magkita kami kapag nagbakasyon siya rito kahit na hindi na kami magkasintahan sa ngayon?

2. Ano po ba ang dapat kong gawin para muli kaming magkabalikan, tulad ng dati? Sa inyong pag-aanalisa kapag nagkabalikan kaya kami siya na kaya ang mapapangasawa ko, kung hindi siya, may iba pa bang lalaking darating sa aking buhay? December 5, 1992 ang birthday ko at August 14, 1990 naman ang ka-chat mate ko.

Umaasa,

Jenny ng Davao del Norte

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Sagittarius (Illustration 2.) at Leo naman ang ka-chatmate mo ay nagsasabing compatible kayong dalawa. Kahit na naka-break kayo, sa bandang huli ang tadhana ang kikilos para muli kayong magtagpo at mag-kabalikan.

Numerology:

Ang birth date mong 5 ay nagsasabing kung may kaya sa buhay o sabihin na nating mayaman ang ka-chatmate mo, tiyak ang magaganap, magkakabalikan kayo upang sa maikling panahon ng ikalawang yugto ng relasyon, tuluyan na rin kayong magpakasal at magsama habambuhay, na mangyayari sa taong 2019.

Luscher Color Test:

Upang mas madali ka-yong magkabalikan gumamit kayo ng webcam habang nag-uusap o kaya naman’y naka-display sa iyong profile ang iyong picture, dapat sa mga picture na iyon ikaw ay nakasuot ng pula o kaya’y sa tuwing makikita ka nya sa webcam, dapat nakasuot ka ng pula. Sa ganyang paraan muli siyang maakit sa iyo nang bonggang-bongga.

Huling payo at paalala:

Jenny ayon sa iyong kapalaran tiyak ang magaganap sa pag-uwi ng ka-chatmate mo sa taong 2018 sa buwan ng Abril, masospresa ka pa, dahil ikaw ang kusa nyang bibisitahin sa inyong probinsiya upang muli kayong magkabalikan, hanggang sa ang nasabing relasyong long distance love affair ay mauwi din sa isang masaya at pang habambuhay na pagsasama na hahantong sa engrande at masayang kasalan sa taong 2019 sa edad mong 27 pataas.

