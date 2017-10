Horoscope, October 28, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa pinansyal, darating na ang malaking halaga hulog ng

langit. Sa pag-ibig, bahaginan ang kasuyo ng anomang grasyang matatanggap upang magpatuloy ang masayang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Gita-Om-Bhagava.” Pink at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansyal kahit na maraming gastusing kinakaharap, kailangan pa ring magtipid. Sa pag-ibig, wag kulitin nang kulitin ang kasuyo upang hindi kayo magkagalit. Mapalad ang 2, 6, 24, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yhoti-Omi.” Red at yellow ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Higit kang mas magiging mapalad kung sisimulan mo na ang negosyong may kaugnayan sa pagkain. Sa pag-ibig tuloy ang masarap na pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 3, 12, 19, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om-Beeja.” Beige at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Umpisahan mo nang gumising ng maaga at magsipag. Sa negosyong sa produktong may kaugnayan sa modernong teknolohiya uunlad ka. Sa pag-ibig, kalimutan na ang kasuyong Leo. Mapalad ang 3, 18, 27, 32, 34, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Siva-Krisna-Rama-Krisna.” Purple at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — May babala ng karamdaman! Ang pakikipagdaldalan sa mga kaibigan ay mabisang therapy. Dagdag dito ang regular na pakikipag-romansahan sa kasuyo ay makapagpapalakas din ng immune system. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 30, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Om-Harim-Om-Hara.” Maroon at blue ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pinansiyal, hindi nakapagpapayaman ang “kayod-kalabaw” sa halip sa negosyong “laway lang ang puhunan” mas mabilis kang yayaman, um-

pisahan mong magbenta ng mga bagay na may kaugnayan sa kalusuagan. Sa pag-ibig, gali-ngan mo pang lalo ang pagsasalita upang wag kang iwanan ng iyong kasuyo. Mapalad ang 6, 17, 22, 31, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Loye.” Pink at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Samantalahin ang pagkakataon, habang maganda ang kinikita, matutong mag-savings. Sa pag-ibig, wag ng ipagpaliban ang magagawa ngayon – romansahin ang kasuyo upang muling uminit ang relasyon. Mapalad ang 5, 18, 23, 33, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Gohan-Govinda-Rama.” Purple at gray ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang mag-concentrate ka sa negosyong may kaugnayan sa mga pagkain at produktong may kaugnayan sa kapaskuhan. Sa pag-ibig, pahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ng kasuyo, sa kanyang pagdating bigyan mo siya ng masarap na halik. Mapalad ang 3, 17, 29, 35, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Garuda-Govinda-Arjuna”. Pink at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Red ang mapalad na kulay ng isang Scorpio. Mas mabilis na darami ang pera kung lagi kang magsusuot ng red. Sa pag-ibig, red din ang kulay na maghahatid ng isang masarap na romansa. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Patrenan-Om-Ayena.” Bukod sa red ang green ay buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Iwasang mag-reklamo upang ang magandang kapalarang ay hindi mapurnada. Sa pinansyal, tumango-tango ka lang hangga’t nagkakapera. Sa pag-ibig, wag ng tangihan ang kasuyo, bumigay ka lang ng bumigay, para masarap. Mapalad ang 2, 11, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Udatta-Savitra-Om.” Violet at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tumatanda ka na! Sa pinansiyal, paghandaan ang sariling future, panahon na upang mag-invest sa isang negosyong sure ang kita. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyo, sa panahon ng pagtanda siya na lang ang tangi mong maasahan at makakasama. Mapalad ang 5, 12, 21, 30, 47 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dosya-Mitra-Om”. Red at blue ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pag-ibig at salapi, may babala na mamali ka na naman ng pagpapasya. Upang hindi mamali ng desisyon, sundin mo kung anoman ang sasabihin ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 6, 19, 28, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Vajur-Om-Veda.” Orange at brown ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Mag-ingat sa mga matataba! Isang may pagka-chubby na pangangatawan ang magtatangkang lumuko sa iyo – mabilis na pagiwas ang dapat! Sa pag-ibig, iwasang ma-in love sa mga bilugan ang pangangatawan, higit silang mas maraming resistensiya kaysa sa iyo. Mapalad ang 4, 8, 19, 26, 33, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ayen-Arham.” Beige at yellow ang buenas.

